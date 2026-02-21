Koszykówka. Mazurczak zatrzymał Kinga w ćwierćfinale Pucharu Polski

Fot. Stanisław Zyblewski

Zastal wyeliminował Kinga w ćwierćfinale Pucharu Polski i w walce o finał zmierzy się w półfinale ze Śląskiem Wrocław.

Kinga Szczecin - Zastal Zielona Góra 88:94 (17:19, 23:22, 28:25, 20:28)

King: Friedel 17, Popović 16, Roberts 13, Gielo 12, Roach 9, Kostrzewski 9, Żołnierewicz 6, Novak 3, Egner 2, Dondrige 1

Bardzo dobrze spotkanie rozpoczęli Szczecinianie, którzy prowadzili 7:2. Skuteczna gra Cartiera, Lewisa oraz Woronieckiego sprawiły, że podopieczni trenera Miłoszewskiego odrobili straty i wyszli na prowadzenie. W wyrównanej II kwarcie wynik zmieniał się, ale to Zastal schodziła na długą przerwę z przewagą punktu.

Po przerwie Zastal szybko odskoczył na osiem punktów, a coraz bardziej Kingowi dawał się we znaki Mazurczak. Za sprawą Robertsa oraz Freidela Szczecinianie zniwelowali straty. Po 30 minutach było 68:66 dla Kinga. W czwartej kwarcie trójki Gielo sprawiały, że ekipa ze Szczecina odskoczyła na pięć punktów. Dość szybko do remisu doprowadził jednak Maughmer, a Lewis wyprowadził Zastal na kolejne prowadzenie.

Końcówka była emocjonująca, a jej bohaterem był Mazurczak. Po jego akcji zielonogórzanie uzyskali cztery punkty przewagi i nie pozwolili już Kingowi odwrócić losów ćwierćfinału. (woj)

