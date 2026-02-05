Koszykówka. King wypunktowany przez Stal

Stal Ostrów przerwała dobrą passę Kinga i pewnie pokonała szczecińskiego lidera Orlen Basket Ligi. Szczecinianie w Ostrowie rozegrali jedno z najsłabszych spotkań w sezonie, w którym zanotowali rekordowe 25 strat.

Stal Ostrów - King Szczecin 81:76 (24:24, 17:17, 20:15, 20:20)

King: Roberts 21, Popović 14, Friedel 12, Gielo 8, Roach 6, Novak 5, Egner 5, Kostrzewski 4, Żołnierewicz 0

King przez pierwsze 20 minut cały czas dotrzymywał kroku Stali. Wyrównany przebieg dwóch inauguracyjnych kwart szczecinianie zawdzięczają skutecznej grze Robertsa. Kłopoty zaczęły sie w III kwarcie. Podopieczni trenera Majcherka seryjnie pudłowali, gubili pułki i gospodarze odskoczyli na 11 oczek. King otrząsnął się w końcówce tej odsłony i na ostatnia kwartę schodził ze stratą 6 punktów. W decydującej części King zbliżył się nawet na 3 oczka, ale kolejne błędy szczecinian pozwoliły Stali utrzymać przewagę do końcowej syreny.

W Ostrowie nie zagrał jeszcze pozyskany przez Kinga w tym tygodniu Malcolm Dandridge.

(woj)

