Koszykówka. King nie do zatrzymania w Szczecinie [GALERIA]

Fot. Stanisław Zyblewski

Koszykarz Kinga wygrali czternasty mecz w sezonie i siódmy z rzędu przed własną publicznością. Tym razem lider Orlen Basket Ligi pokonał Anwil Włocławek.

King Szczecin - Anwil Włocławek 84:74 (20:17, 18:12, 24:23, 22:22)

King: Popović 17, Roberts 14, Gielo 13, Roach 12, Żołnierewicz 10, Kostrzewski 8, Novak 7, Friedel 3, Dandridge 0, Egner 0, Ucieszyński 0

Trwa wspaniała passa Kinga w Enea Arenie. Na parkiecie hali przy ul. Szafera po raz ostatni podopieczni trenera Macieja Majcherka przegrali 7 grudnia. Zwycięskiej passy szczecinian nie był w stanie przerwać Anwil. King zagrał rewelacyjnie w defensywie, a trzej szczecińscy koszykarze Popović, Roberts i Kostrzewski mieli ponad 60-procentową skuteczność.

Blisko 3,5 tysiąca widzów w Enea Arenie oglądało efektowny występ Kinga. Anwil na prowadzeniu był tylko przez chwilę w I kwarcie, przez pozostałą część meczu karty rozdawał lider OBL. Pierwsza kwarta była wyrówna. Anwil dotrzymywał kroku szczecinianom i po 10 minutach miał tylko 3 punkty straty. Fenomenalnie grający Popović, Roberts oraz Roach wyprowadzili Kinga na 9-punktowe prowadzenie.

Anwil po długiej przerwie nie był w stanie zaskoczyć szczecinian, którzy powiększyli przewagę do 13 oczek. Na początku decydującej odsłony Anwil zniwelował straty do 9 punktów, ale wyraźnie nie miał recepty na defensywę Kinga. Szczecinianie tymczasem, mimo fatalnej skuteczności na linii wolnych, punktowali z gry i cały czas utrzymywali dwucyfrowe prowadzenie. Po celnym rzucie Gielo i pierwszej „trójce” Novaka, a 10 Kinga w ostatniej minucie meczu losy spotkania były rozstrzygnięte.

W meczu z Anwilem w barwach Kinga zadebiutował Malcolm Dandridge. Potężny amerykański środkowy spędził na parkiecie 10 minut i w tym czasie popisał się dwoma zbiórkami w ataku.

(woj)

