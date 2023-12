Koszykówka. Klucz do wygranej w Zielonej Górze. Magiczne 80 punktów PGE Spójni

Devon Daniels jest jednym z sześciu najlepszych snajperów Orlen Basket Ligi. Fot. Ryszard PAKIESER

Koszykarze PGE Spójni w czwartek w Zielonej Górze rozegrają przedostatni mecz I rundy sezonu zasadniczego. Analizując występy stargardzian na parkietach Orlen Basket Ligi od początku sezonu można z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć, że kluczem do pokonania Zastalu jest zdobycie minimum 80 punktów. Transmisję z meczu przeprowadzi o godz. 17.30 Polsat Sport Extra.

Podstawowym graczem Zastalu jest w tym sezonie Paweł Kikowski. Były gracz Kinga i PGE Spójni we wszystkich 13 meczach tego sezonu wychodził na parkiet w podstawowej „piątce”. Średnio zdobywa w meczu 9 punktów i ma 40-procentowę skuteczność rzutów za trzy punkty.

PGE Spójnia ma już za sobą 13 spotkań ligowych. Siedem z nich, w tym ostatni ze Startem Lublin, stargardzianie rozstrzygnęli na swoją korzyść. Podopieczni trenera Sebastiana Machowskiego grają od początku sezonu seriami. Dwie zwycięskie serie z trzema wygranymi na początku rozgrywek pozwalały stargardzianom utrzymywać się w ścisłej czołówce tabeli. Ostatnia zła passa i cztery przegrane mecze z rzędu sprawiły, że PGE Spójnia spadła na 7 miejsce w tabeli. Tym samym stargardzianie nie mogą wciąż być pewni udziału w finałowym turnieju Pucharu Polski, do którego zakwalifikuje się osiem najwyżej notowanych ekip Orlen Basket Ligi po 15 kolejkach. Czwartkowy mecz w Zielonej Górze może koszykarzy ze Stargardu przybliżyć do wyjazdu w lutym na turniej finałowy do Sosnowca.

Zastal spisuje się w tym sezonie fatalnie. Wygrał dopiero trzy spotkania i w tabeli wyprzedza tylko outsidera Arkę Gdynia. Ekipa z Zielonej Góry przegrała wszystkie dotychczasowe mecze we własnej hali. Stargardzie tymczasem triumfowali w trzech z sześciu wyjazdów. Kluczem do sukcesu w Zielonej Górze wydaje się jednak skuteczność.

PGE Spójnia przegrywa ligowe mecze, gdy rzuca mniej niż 75 punktów. W sześciu z siedmiu wygranych spotkań tego sezonu PGE Spójnia rzucała minimum 80 punktów i tylko raz pokonała Stal Ostrów (65:62) schodząc poniżej tej granicy. Tylko raz w tym sezonie zdobycie ponad 80 oczek nie dało stargardzianom wygranej. Z Legią w październiku przed własną publicznością PGE Spójnia przegrała 81:87.

(woj)