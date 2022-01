Koszykówka. King zakontraktował środkowego

King Szczecin po tygodniach poszukiwań zakontraktował koszykarza występującego na pozycji środkowego. Do zespołu dołączy mierzący 203 cm Cyril Langevine. Amerykanin sezon rozpoczął w innej drużynie Energa Basket Ligi i jeszcze w piątek rozegrał swój pożegnalny mecz w Śląsku Wrocław. W wygranym meczu z Czarnymi Słupsk (96:84) zdobył 7 punktów i zaliczył 3 zbiórki. W Energa Basket Lidze Langevine średnio zdobywał 9 punktów i miał 7 zbiórek.

- Na rynku nie ma za dużo wysokich zawodników. Są albo po kontuzjach, albo nie grali od początku sezonu. Ciężko jest trafić z zawodnikiem, który może nam pomóc. Na pewno Cyril Langevine jest profilem tego gracza, którego cały czas szukaliśmy. Będzie zbierał piłki w obronie i ataku. To dobry obrońca. Na pewno jego dużym plusem jest to, że cały czas jest w grze. Gra cały sezon w dobrym zespole i europejskich pucharach. Cyril ma nieprzeciętne umiejętności. W lidze szwedzkiej wybrano go przecież MVP. Nie ukrywam tego, że bardzo na niego liczę. W ataku się na pewno otworzy, jeśli będzie robił to, czego będziemy od niego oczekiwać. Cyril będzie pasować do naszego systemu, jest mobilny – mówi trener Kinga Arkadiusz Miłoszewski.

Nowy gracz szanse debiutu w szczecińskiej drużynie może otrzymać już w środę w wyjazdowym meczu Kinga z Astoria Bydgoszcz.

(woj)