Koszykówka. King zadebiutuje w europejskich pucharach

Koszykarze Kinga po raz pierwszy w historii wystąpią w europejskich pucharach. Od poniedziałku w szczecińskiej Netto Arenie rozgrywany będzie turniej ligi ENBL.

W drugie edycji ENBL wystartuje pięć polskich drużyn i już na inaugurację dojedzie w Netto Arenie do "polskiego" pojedynku. W poniedziałkowym meczu King zmierzy się z Treflem Sopot (godz. 18). We wtorek rywalem szczecinian będzie Basket Brno (godz. 18.30), a turniej zakończy środowy pojedynek ekip z Brna z Tartu Ulikool Marks and Moorits (godz.14).

Kibice posiadający karnety na mecze Kinga w Energa Basket Lidze wszystkie mecze turnieju ENBL w Netto Arenie obejrzą za darmo. Wstęp dla pozostałych kibiców na cały turniej wyceniono na 50 zł.

