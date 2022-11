Koszykówka. King wypunktował Czarnych

Koszykarze Kinga wygrali trzeci z rzędu mecz w Netto Arenie, a zwycięstwo z Czarnymi było najwyższym w tym sezonie w Szczecinie. Na sukces podopieczni trenera Arkadiusza Miłoszewskiego musieli jednak ciężko pracować do ostatnich minut.

King Szczecin - Czarni Słupsk 88:77 (14:22, 28:17, 19:26, 27:12)

King: Brown 18, Fayne 16, Cuthbertson 14, Mazurczak 12, Eads 11, Meier 6, Borowski 3, Kostrzewski 3, Matczak 3, Żmudzki 2.

Goście przyjechali do Szczecina bez swojego podstawowego rozgrywającego Bryanta, ale nie przeszkodziło to Czarnym dyktować warunków w pierwszej kwarcie meczu. Mecz rozpoczęli od prowadzenia 12:2, a pierwszą odsłonę zakończyli wynikiem 22:14. W pierwszej akcji II kwarty goście odskoczyli na 11 oczek. Wówczas inicjatywę przejęli gospodarze. Świetna dyspozycja rzutowa pozwoliła podopieczni Arkadiusza Miłoszewskiego odrobić straty i wyjść na prowadzenie. Po długiej przerwie mecz był długo wyrównany i do 37 minuty wynik był cały czas na styku. Dopiero ostatnie akcje meczu, wejście Fayne oraz "trójki" Cuthbertsona i Meiera pozwoliły Kingowi przypieczętować piąte zwycięstwo w sezonie.

100-procentową skutecznością w piątkowym meczu popisał się Cuthbertson, który trafił wszystkie cztery rzuty w tym trzy "trójki". Dobry występ zaliczył Brown, który z dorobkiem 18 punktów był najskuteczniejszy w Kingu. Kolejne 7 asyst zapisał na swoim koncie najlepszy podający ligi Mazurczak.

Przed Kingiem w najbliższych tygodniach seria czterech spotkań wyjazdowych. Swoją drużyna szczecińscy kibice zobaczą w Netto Arenie dopiero dwa dni przed Wigilią w meczu z GTK Gliwice. (woj)