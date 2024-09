Koszykówka. King w memoriale Romana Wysockiego

W Stargardzie w akcji w barwach Kinga po raz pierwszy będzie można zobaczyć razem reprezentantów Polski Andrzeja Mazurczaka i Aleksandra Dziewę. Fot. Ryszard PAKIESER

Memoriał byłego prezesa Zachodniopomorskiego Związku Koszykówki Romana Wysockiego rozegrany zostanie w środę i czwartek w Stargardzie. Do walki o trofeum staną pierwszoligowe drużyny Żaka Koszalin i Kotwicy Kołobrzeg, półfinalista ostatniego sezonu Orlen Basket Ligi PGE Spójnia i wicemistrz Polski King Szczecin.

To właśnie występ szczecinian wydaje się największą atrakcją memoriału. King do nowego sezonu przygotowuje się w mocno przebudowanym składzie. Wicemistrz Polski dokonał transferów kilku wartościowych Amerykanów, ale największym echem odbiło się pozyskanie środkowego reprezentacji Polski Aleksandra Dziewy. W ostatnich dniach szczeciński klub ogłosił pozyskanie kolejnego Polaka. Zespół wicemistrzów uzupełnił 27-letni rozgrywający Michał Kierlewicz, który w poprzednim sezonie był zawodnikiem pierwszoligowej Polonii Warszawa, w której notował średnio 10 punktów i 5 asyst.

– Michał wzmacnia polską rotację. Będzie nam pomagał na dwóch frontach. Wiemy, że mamy drugą ligę, ale pomoże nam też w procesie treningowym w pierwszym zespole. Będzie zabezpieczeniem na czas kontuzji, chorób czy innych wypadków losowych. Cieszę się, bo znam Michała jeszcze z czasów SMSu we Władysławowie. Wiem, na co go stać. Myślę, że to będzie bardzo solidne wzmocnienie, jeśli chodzi o rotację treningową. Potrzebujemy siły, mądrości i jakości podczas treningów. Michał taką osobą jest, więc cieszę się, że do nas dołącza – opowiada trener Kinga Szczecin Arkadiusz Miłoszewski.

Dla Kinga mecze kontrolne w memoriale Romana Wysockiego będą jednymi z pierwszych przedsezonowych sparingów. Wicemistrzowie Polski zagrali na razie tylko z niemieckim Unleash the Wolves, a mecz zakończył się wynikiem 90:90. 16 punktów w tym meczu zdobył Przemysław Żołnierewicz, a 15 punktów Chad Brown.

W niedzielę King miał rozegrać towarzyski mecz z PGE Spójnią, ale rywale ze Stargardu tłumacząc się urazami i brakami kadrowymi odwołali przyjazd. Wicemistrzowie Polski zorganizowali w zamian trening otwarty.

Memoriał Romana Wysockiego King rozpocznie w środę o godz. 17.30 spotkaniem z Żakiem Koszalin. O godz. 20 tego dnia PGE Spójnia zagra z Kotwicą Kołobrzeg. Zwycięzcy tych pojedynków zmierzą się w czwartkowym finale (godz. 20), a przegrani w meczu o trzecie miejsce (godz. 17.30).

(woj)