Koszykówka. Aleksander Dziewa z kontraktem

Aleksander Dziewa jako zawodnik Śląska walczył z Kingiem o mistrzostwo Polski w sezonie 2022/2023. Fot. Ryszard Pakieser

Reprezentant Polski, Aleksander Dziewa w czwartkowy wieczór podpisał kontrakt z Kingiem Szczecin. Mierzący 205 centymetrów wzrostu koszykarz ostatni sezon spędził w lidze niemieckiej, ale wcześniej z powodzeniem reprezentował na polskich parkietach Śląsk Wrocław, z którym zdobył brązowy medal, mistrzostwo kraju i srebro w sezonie 2022/2023.

- Na pewno czuję wielką ekscytację, bo King to zespół, który dwa lata z rzędu meldował się w finale Orlen Basket Ligi. Pierwszy finał wygrał, co pamiętam aż za dobrze. Już nie mogę doczekać się nadchodzącego, oby jak najdłuższego, sezonu. Biorąc pod uwagę to, jak wyglądały ostatnie lata w OBL, jestem pewien, że King Szczecin nie chce zdejmować nogi z gazu. Chcemy walczyć do samego końca o najwyższe trofeum, a ja chcę pomóc w osiągnięciu tego celu tak mocno, jak tylko potrafię. Na koniec chciałbym przywitać się z wszystkimi kibicami Wilków Morskich i zaprosić ich wszystkich do Netto Areny. Na pewno nie zabraknie emocji w żadnym ze zbliżających się meczów. Wspierajcie nas, abyśmy razem osiągnęli coś wielkiego - mówi Aleksander Dziewa.

Nowy koszykarz Kinga debiutował w Orlen Basket Lidze w sezonie 2019/2020. W trakcie czterech sezonów spędzonych w PLK zdobył w sumie 1790 punktów i zanotował 704 zbiórki. Dobre występy w Polsce zaowocowały transferem do Bundesligi. Aleksander Dziewa miniony sezon spędził w barwach Veolia Towers Hamburg. W Bundeslidze zagrał w 30 meczach swojej drużyny. Zdobywał w nich średnio 12 punktów, 3 zbiórki, asystę oraz blok na mecz.

Aleksander Dziewa to także etatowy reprezentant Polski. W oficjalnych rozgrywkach reprezentował Biało-Czerwonych w 25 meczach m.in. kwalifikacje do igrzysk olimpijskich w Paryżu.

- Cieszymy się bardzo, że Olek dołącza do naszego zespołu. Wzmocni bardzo naszą siłę podkoszową. Wiemy, że mieliśmy z tym trochę problemów w ostatnim sezonie. Postanowiliśmy nie popełniać tych samych błędów. Jest to przede wszystkim bardzo klasowy zawodnik. Reprezentant Polski. Uczestnik Eurocupu. Te doświadczenia na pewno zaprocentują w BCL i OBL. Już nie mogę doczekać się tego, że będę mógł pracować z takim zawodnikiem. Chcemy go bardzo mocno wykorzystać. Przeprowadziłem z Olkiem dużo rozmów. Wiemy, jak to zrobić. Jak wpasować go w nasz system. Jeszcze tylko kilka dni i zaczynamy mocno pracować. Jeszcze raz na koniec mocno podkreślę: bardzo się cieszę, że mamy takiego zawodnika w swoim zespole - mówi trener Kinga Szczecin Arkadiusz Miłoszewski.

(woj)