Koszykówka. King o złoto z Treflem, Spójnia o brąz ze Śląskiem

King na swojego finałowego rywala czeka od blisko tygodnia. Fot. Ryszard Pakieser

Czwarty mecz półfinałowy Trefla ze Śląskiem wyłonił rywali Kinga Szczecin i PGE Spójni Stargard w walce o medale Orlen Basket Ligi. Wygrana sopocian 81:77 dała im awans do finału, a wrocławianom pozostała walka o brąz.

Od kilku dni King czekał już na swojego finałowego rywala. Mistrzowie Polski rozstrzygnęli półfinałową rywalizację ze Spójnią po trzech meczach, a awans do finału przypieczętowali 25 maja w Stargardzie. Rywalizacja w drugim półfinale był dłuższa i bardziej zacięta. Śląsk wygrał trzeci mecz na własnym parkiecie, a w poniedziałek mógł jeszcze przedłużyć swoje szanse na finał. Wrocławian zatrzymał jednak świetnie dysponowany Jakub Schenk. Były rozgrywający Kinga zdobył w tym meczu rekordowe 29 punktów trafiając m.in. cztery „trójki" i wszystkie 13 rzutów osobistych.

Tym samym Trefl awansował do finału i już w piątek zmierzy się w pierwszym meczu o złoto z broniącym tytułu mistrzowskiego Kingiem. Będzie to trzecia bezpośrednia konfrontacja tych drużyn w sezonie. W meczu o Superpuchar na początku sezonu i ostatniej kolejce rundy zasadniczej w Sopocie lepszy był King. W Nowy Rok w Szczecinie triumfował Trefl.

Dwa pierwsze mecze finałowe zaplanowano w Sopocie w piątek i niedzielę wieczorem. Potem na dwa spotkania rywalizacja przeniesie się do Szczecina - 5 i 7 czerwca zespoły zagrają w Netto Arenie. Rywalizacja o tytuł mistrza Polski toczy się do czterech zwycięstw. Niewykluczone zatem, że ekipy wrócą jeszcze na piąty mecz do Sopotu (10 czerwca) i szósty do Szczecina (13 czerwca). Mistrza Polski poznamy najpóźniej 16 czerwca.

Po raz pierwszy od 27 lat o medale zagrają w tym sezonie koszykarze PGE Spójni. Podopieczni trenera Sebastiana Machowskiego sprawili największą niespodziankę w play-off eliminując po pięciu pojedynkach lidera po sezonie zasadniczym Anwil Włocławek. W półfinale z lokalnym rywalem Kingiem stargardzianie nie mieli już wiele do powiedzenia. Teraz staną do walki o brąz. Miejsce na podium wywalczy drużyna, która w dwumeczu będzie miała lepszy bilans. Pierwszy mecz zaplanowano w sobotę o godz. 17.30 w Stargardzie, rewanż we wtorek we Wrocławiu.

W tym sezonie w bezpośrednich konfrontacjach Spójni ze Śląskiem za każdym razem wygrywali gospodarze. W Stargardzie Spójnia wygrał różnicą 26 punktów, we Wrocławiu Śląsk 6 oczkami.

(woj)