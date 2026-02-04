Koszykówka. Malcolm Dandridge w Kingu

Malcolm Dandridge dołącza do koszykarskiej drużyny Kinga. Amerykanin mierzy 207 centymetrów wzrostu, ma 25 lat i wzmocni strefę podkoszową lidera Orlen Basket Ligi.

REKLAMA

Obecny sezon zaczynał w barwach niemieckiego zespołu Rasta Vechta. Z zespołem tym walczył w rozgrywkach ligi niemieckiej, Pucharze Niemiec oraz FIBA Europe Cup. Wystąpił w 23 meczach notując średnie w postaci 7 punktów, 5 zbiórek, asysty, przechwytu oraz bloku na mecz. Malcolm bardzo dobrze radził sobie jednak w rozgrywkach FIBA Europe Cup. W tym międzynarodowym pucharze zdobywał średnio 12 punktów, 8 zbiórek, asystę, przechwyt i blok na mecz.

- Bardzo się cieszymy, że Malcolm dołącza do naszej Wilczej watahy. Szukaliśmy zawodnika pod kosz, który będzie bardzo atletyczny, fizyczny. Malcolma obserwowaliśmy już od kilku tygodni. Dobrze biega, dobrze zbiera, dobrze broni, ma umiejętność blokowania. Będzie świetnym uzupełnieniem naszej rotacji wysokich zawodników. Przyjście Malcolma nie oznacza rewolucji w naszym zespole. Role zawodników pozostają te same. Żaden z graczy nie opuszcza drużyny - tłumaczy trener Kinga Szczecin Maciej Majcherek.

(woj)

REKLAMA