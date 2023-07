Koszykówka. Kadra jednak bez Mazurczaka

Andy Mazurczak zrezygnował z występów w reprezentacji. Fot. Ryszard Pakieser

Andy Mazurczak rozgrywający mistrza Polski Kinga Szczecin i najlepszy zawodnik sezonu zasadniczego Energa Basket Ligi, mimo powołania do kadry przez Igora Milicicia, nie wystąpi w reprezentacji w prekwalifikacjach do Igrzysk Olimpijskich, które w dniach 13-20 sierpnia odbędą się w Gliwicach.

- W rozmowie telefonicznej poinformował mnie, że rezygnuje z występów w reprezentacji Polski tego lata. Oczywiście, bardzo żałujemy, bo Andrzej ma za sobą znakomity sezon i na pewno byłby wartością w drużynie, ale skupiamy się na pracy w obecnym gronie i jesteśmy pewni, że kadra w tym składzie będzie funkcjonować skutecznie - mówi dyrektor kadry Łukasz Koszarek.

Reprezentacja Polski we Wrocławiu przygotowuje się do turnieju w Gliwicach. W zgrupowaniu nie biorą udziału także Geoffrey Groselle, który wraz ze swoją partnerką oczekują narodzin dziecka oraz A.J. Slaughter odpoczywający po niedawno zakończonym sezonie w Wenezueli. Obaj mogą zostać dołączeni do reprezentacji w późniejszym terminie. Od poniedziałku treningi prowadzi już trener Igor Milicić, a z drużyną trenują Aleksander Balcerowski oraz Michał Sokołowski. W czwartek do przygotowań włączy się Mateusz Ponitka. Wcześniej zajęcia prowadzili asystenci: Artur Gronek, Grzegorz Kożan i Andrzej Urban.

- Moi asystenci wykonali świetną pracą podczas pierwszej części zgrupowania. Jestem zbudowany także wysiłkiem wszystkich koszykarzy, którzy z dobrą energią i bardzo dobrym przygotowaniem fizycznym stawili się we Wrocławiu. Widzę, że mamy tutaj super warunki do treningu, nie brakuje nam niczego. Skupiamy się więc na mocnej pracy i realizacji celów, które sobie wyznaczyliśmy. Do zespołu dołączyli dwaj doświadczeni gracze. Jest z nami Michał Sokołowski, przyjechał również Aleksander Balcerowski, nie możemy się też doczekać przyjazdu naszego kapitana i lidera, Mateusza Ponitki. Obecność liderów kadry zawsze wpływa mobilizująco na resztę zespołu. Poniedziałkowy poranny trening został przeprowadzony na dużej intensywności, jestem zadowolony z pracy i działamy dalej. Wszyscy zawodnicy wiedzą co przed nami, chcemy jak najlepiej przygotować się do turnieju prekwalifikacyjnego w Gliwicach - mówi trener Igor Milicić.

W trakcie zgrupowania ww Wrocławiu kadra rozegra dwa zamknięte sparingi z Holandią, a przed kwalifikacjami w Gliwicach wystąpi jeszcze w sierpniu w turnieju towarzyskim w Belgradzie i stoczy mecze kontrolne z Turcją w Stambule.

Turniej prekwalifikacyjny rozpocznie się 13 sierpnia, a na jego inaugurację Polska zagra z Węgrami. W walce o igrzyska reprezentację Polski czekają także mecze z Bośnią i Hercegowiną i Portugalią.

(woj)