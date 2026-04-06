Siatkówka. Chemik dalej od 7 pozycji

Trwa zła passa siatkarek Chemika. Siatkarki z Polic przegrały w Bydgoszczy piąty z rzędu mecz ligowy i oddaliły się od 7 pozycji na zakończenie rozgrywek. Szanse na przerwanie złej passy będą miały w rewanżowym meczu z Pałacem w sobotę w Szczecinie. To będzie ostatni akcent sezonu.

REKLAMA

Metalkas Pałac Bydgoszcz – LOTTO Chemik Police 3:2 (14:25, 31:29, 25:23, 22:25, 15:13)

Chemik: Różyńska, Mędrzyk, Gierszewska, Partyka, Orzoł, Koput, Nowak (libero), Grabowska, Przybyło, Hewelt

Policzanki dobrze rozpoczęły mecz w Bydgoszczy. Odskoczyły na 7:2 i 17:8. Podobnie wyglądał początkowo drugi set. Dobrze grające blokiem Policzanki odskoczyły na 7:3. Później gra się wyrównała i toczyła punkt za punkt. Gospodynie wykorzystały swój moment. Gabriela Dębowska postraszyła asem serwisowym, a ważne akcje kończyła Monika Głodzińska. Pałac Bydgoszcz odskoczył na 18:15. W decydujących fragmentach seta musiał jednak utrzymać koncentrację, bo Policzanki doprowadziły do remisu 21:21. Długą rywalizację na przewagi blokiem wygrały miejscowe.

Bydgoszczanki kolejną partię rozpoczęły od 2:0, ale policzanki prowadziły w końcówce 23:21. W decydujących momentach przypominała o sobie była siatkarka Chemika Marta Pol i to ona zdobyła ostatni punkt blokiem.

Grę Chemika Police ciągnęła w kolejnej partii Mędrzyk, a w bloku punktowała Koput. W zaciętej końcówce Policzanki zdołały doprowadzić do 5 partii. To był trzeci w ostatnich tygodniach tie-break Chemika. Niestety trzeci przegrany, a zadecydowały o tym błędy w końcówce tego seta. (woj)

REKLAMA