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Koszykówka. Były gracz NBA w PGE Spójni

Data publikacji: 28 lipca 2026 r. 11:23
Ostatnia aktualizacja: 28 lipca 2026 r. 11:44
Koszykówka. Były gracz NBA w PGE Spójni
Amerykanin ma za sobą 16 spotkań na parkietach NBA. Fot. Spójnia/Facebook  

Do PGE Spójni Stargard dołącza Rodney Purvis. Amerykański rzucający obrońca w 2018 roku zadebiutował na parkietach NBA w barwach Orlando Magic, a w najlepszej lidze na świecie rozegrał łącznie 16 spotkań.

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Rodney od najmłodszych lat należał do grona największych talentów w USA. Był wyróżniany jako North Carolina Mr. Basketball, otrzymał także prestiżowe wyróżnienie First-team Parade All-American. Swoją wartość potwierdzał również w NCAA, reprezentując NC State Wolfpack oraz UConn Huskies, gdzie był jednym z ważniejszych zawodników swoich drużyn. W 2018 roku zadebiutował w NBA w barwach Orlando Magic. Wcześniej był liderem Lakeland Magic w NBA G League, gdzie notował ponad 20 punktów na mecz i został wybrany do NBA G League All-Rookie Team.

Purvis to dynamiczny, atletyczny i groźny w ataku koszykarz. Jego doświadczenie może się okazać bezcenne w walce PGE Spójni o powrót do Orlen Basket Ligi. 

(woj)

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