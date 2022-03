Koszykówka. Awans Ogniwa do półfinałów

Ogniwo Szczecin – KS Wichoś Jelenia Góra 39:66 (7:16, 7:25, 11:10, 14:15)

Przyjezdne w tym spotkaniu były faworytkami i przyjechały ze wzmocnionym składem więc

przed szczeciniankami stało trudne wyzwanie. Od początku spotkania widoczna była przewaga gości. Zawodniczki Jeleniej Góry były dużo wyższe i to było bardzo istotne dla całego przebiegu spotkania, zwłaszcza na zbiórkach. Ogniwo miało spore problemy w ataku przez dobrze zorganizowaną obronę gości. Pierwsza połowa przebiegła pod dyktandem Jeleniej Góry. Trzecia kwarta była bardziej defensywna. Drużyny miały problem ze zdobywaniem punktów, ale finalnie to Ogniwo wygrało tę część różnicą jednego oczka. Czwarta odsłona również była bardzo wyrównana, jednak przewaga wypracowana przez gości w pierwszej połowie była zbyt duża i gospodyniom nie udało się jej odrobić.Ostatecznie szczecinianki przegrały to spotkanie 39:66, a najlepszą strzelczynią po stronie Ogniwa była Katarzyna Fałat, która zdobyła 15 punktów.



Ogniwo Szczecin – MKS MOS Betard Wrocław 71:47 (20:13, 22:8, 16:17, 13:9)

Porażka w sobotnim spotkaniu przeważyła o tym, że mecz niedzielny z Wrocławiem był

kluczowy do tego, aby Szczecin walczył dalej w rozgrywkach. Wiedząc, że mecz jest bardzo istotny, szczecinianki rozpoczęły zdobywając w pierwszej kwarcie przewagę nad drużyną gości. Ogniwo znacznie poprawiło skuteczność, dzięki czemu nie było dużych problemów ze zdobywaniem punktów. Szczecin realizował swoje założenia i grał dużo jeden na jeden, co przyniosło pozytywne efekty. Wrocław prezentował bardzo szybki styl gry, jednak gospodynie skutecznie odpierały atak dobrą obroną. W drugiej kwarcie Ogniwo zdobyło aż 22 punkty, jednocześnie zatrzymując przyjezdne na 8 oczkach. W pierwszej połowie Szczecin cały czas budował swoją przewagę, żeby mieć większy margines błędu w dalszych fragmentach. Druga połowa nie była już tak bogata w punkty po obu stronach, jednak gra nie zwalniała. Mimo tego, że drużyny postawiły bardziej na obronę, Wrocławiowi nie udało się odrobić strat i szczecinianki zwyciężyły mecz i zakwalifikowały się do półfinałów. Najwięcej punktów dla Ogniwa zdobyła Ewa Sobolewska, która zanotowała 19 oczek.

Żeńska sekcja Ogniwa Szczecin dostała się do kolejnego etapu II ligi koszykówki kobiet, jakim

są półfinały. Z naszej grupy udało się to również Jeleniej Górze. W półfinałach znajdą się dwie

najlepsze drużyny z czterech różnych okręgów więc sumarycznie w całym turnieju bierze udział 8

zespołów. Ten etap odbędzie się w dniach 8-10 kwietnia, jednak nie jest wiadome, która drużyna

będzie gospodarzem. W ciągu najbliższych dni będzie wiadome z jakimi drużynami rywalizować będą szczecinianki, ale również zaczną się zgłaszać potencjalni organizatorzy wydarzenia. Do turnieju finałowego awansują 4 najlepsze drużyny, a wydarzenie przewidziane jest na termin 1-3 maja.

(MS)