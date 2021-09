Koszykówka. Arkadiusz Miłoszewski w Kingu

Arkadiusz Miłoszewski na początku października oficjalnie obejmie posadę pierwszego trenera Kinga Szczecin, którą od trzech tygodni tymczasowo piastuje Maciej Majcherek.

King do sezonu przygotowywał się pod okiem Rolandasa Jarutisa, ale litewskiego trenera zdecydowano się w Szczecinie zwolnić już po dwóch kolejkach. Mecze ze Starem Lublin i Zastelem Zielona Góra pod okiem Macieja Majcherka wyglądały zdecydowanie lepiej niż z PGE Spójni i Hydrotruckiem Radom. Tymczasowy trener przyznał jednak, że nie jest jeszcze gotowy do samodzielnej pracy na stałe w Energa Basket Ligi. King zdecydował się zatem zatrudnić asystenta Olivera Vidina w Zastalu i zwolnionego w poniedziałek selekcjonera męskiej kadry Mike Taylora - Arkadiusz Miłoszewskiego.

Dla Miłoszewskiego praca w Szczecinie będzie pierwszą samodzielną posadą trenerską w Energa Basket Lidze. W Kingu liczą, że zaprocentuje jego wieloletnie doświadczenie na ławce w roli asystenta i współpraca w kilkoma wybitnymi szkoleniowcami. W Zastalu pracował bowiem u boku takich fachowców jak Saso Filipovski, Żan Tabak, czy Andrej Urlep.

King już w poprzednich latach odważnie stawiał na niedoświadczonych szkoleniowców. To właśnie w szczecińskiej drużynie pierwsze samodzielne kroki trenerskie stawiali Marek Łukomski i Łukasz Biela. Teraz szanse otrzyma Arkadiusz Miłoszewski, który jeszcze we wtorek w Kazaniu w meczu lig VTB z UNICS zasiadał na ławce szkoleniowej Zastalu. To był pożegnalny mecz Miłoszewskiego w zielonogórskiej ekipie i w piątek rozpocznie już oficjalnie pracę w Kingu.

(woj)