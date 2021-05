Koszykówka. Kroczak w Kingu

21-letni Michał Kroczak przenosi się z MKS Dąbrowa do Szczecina. Koszykarzy występujący na pozycji rzucającego obrońcy podpisał w sobotę umowę z Kingiem. Tym samym jest trzecim po Mateuszu Bartoszu i Jakubie Schenku zakontraktowanym graczem na nowy sezon.

Młody zawodnik swoją karierę rozwijał dotychczas głównie na parkietach I i II ligi. W Energa Basket Lidze zadebiutował przed rokiem. W barwach MKS-u Dąbrowa Górnicza w sezonie 2020/2021 rozegrał w 26 meczach blisko 200 minut. Średnio zdobywał 2,3 punktu. Swój najlepszy mecz w Energa Basket Lidze zaliczył przeciwko Legii Warszawa. Przez 19 minut spędzonych na parkiecie zdobył 13 punktów. Kibice Kinga Szczecin mogą dobrze pamiętać występ Michała Kroczaka także przeciwko Wilkom Morskim. Rzucający obrońca pokazał się wtedy z dobrej strony, jako strzelec i zaaplikował szczecinianom trzy celne trójki.

- Jestem bardzo podekscytowany tym, że będę grał dla Kinga Szczecin i trenera Rolandasa Jarutisa. Wilki Morskie zawsze grają o wysokie cele. Myślę, że największy wpływ na wybór klubu miał trener, który ma niesamowite doświadczenie. Z niejednego pieca jadł chleb. To na pewno zadecydowało. Na pewno to, że tacy zawodnicy jak Jakub Garbacz, czy Dominik Wilczek otrzymali swoje szanse w Kingu Szczecin pokazuje, że Wilki Morskie są dobrym miejscem do rozwoju młodych zawodników - tłumaczy Michał Kroczak.

(woj)