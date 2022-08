Kolarstwo. Sukcesy torowców bez... toru

W zakończonej w minionym tygodniu w Pruszkowie Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w kolarstwie torowym zawodnicy Grupy Kolarskiej Piast Szczecin zdobyli 3 medale, a szczególnie wyróżnił się Adam Adamowicz.

Mistrzem Polski w sprincie został wspomniany Adam Adamowicz, który wywalczył także srebrny medal w keirinie (jazda za motorem) oraz brązowy z drużyną sprinterską, w której byli także Franciszek Dolinny i Marcel Wolski, a przypomnijmy, że trenerami szczecińskich młodych zawodników są: Zygfryd Jarema i Damian Zieliński.

- Sukcesy tym bardziej cenne, że szczeciński tor kolarski imienia Zbysława Zająca przy alei Wojska Polskiego od ubiegłorocznego listopada jest zamknięty na przysłowiowe cztery spusty - mówi Damian Zieliński, nie tylko klubowy szkoleniowiec medalistów Piasta, ale także trener kadry narodowej juniorów w sprincie. - Ekspertyza mówi o możliwości korzystania z obiektu przy wietrze do 10 metrów na sekundę, ale w praktyce MOSRiR nie wpuszcza jednak nikogo. Dodam, że cała trójka medalistów to dzieci wychowane na szczecińskim obiekcie. Bez niego kolarstwo torowe, z wieloletnimi tradycjami w Szczecinie, po prostu upadnie, a sił do walki mamy coraz mniej. W sumie w tym sezonie z praktycznie zamkniętego toru udało się wyłowić w kategoriach młodzieżowych już pięć medali. Szczególnie cieszy postawa naszego młodego lidera, bo Adam Adamowicz to dopiero od tego roku junior młodszy i jeden z najbardziej perspektywicznych zawodników w Polsce w tej kategorii wiekowej.

(mij)