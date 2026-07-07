Kajakarstwo. Kacper Sieradzan mistrzem świata

Kacper Sieradzan wywalczył złoto młodzieżowych MŚ. Fot. PZKaj/Facebook

Reprezentacja Polski zdobyła siedem medali młodzieżowych i juniorskich mistrzostw świata w sprincie kajakowym, które zakończyły się w kanadyjskim Halifax. Biało-czerwoni za sprawą zawodnika Wiskordu Szczecin Kacpra Sieradzana (C-1 1000 m) oraz osady Weronika Marczewska i Martyna Jaskólska (K-2 500 m) dwukrotnie zwyciężali w konkurencjach olimpijskich. Ponadto złoto w K-1 500 m zdobył Alex Borucki, a Polacy zajęli wysokie, piąte miejsce w klasyfikacji medalowej mistrzostw.

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Kacper Sieradzan to zwycięzca Plebiscytu „Kuriera Szczecińskiego” na najlepszego sportowca 2025 roku i wielokrotny medalista młodzieżowych Mistrzostw Świata i Europy. Przed rokiem zawodnik Wiskordu na młodzieżowych MŚ wywalczył brąz C1 na 500 m. Teraz w Kanadzie, po raz pierwszy w karierze, stanął na najwyższym stopniu podium i to na prestiżowym i olimpijskim dystansie 1000 m kanadyjek „jedynek”.

(woj)

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