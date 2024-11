Judo. Sędziował szczecinianin w specjalnych mistrzostwach Europy

Marek Tytonik w holenderskim Venray. Fot. archiwum.

Po raz pierwszy odbyły się otwarte mistrzostwa Europy w judo osób z niepełnosprawnością intelektualną, które zorganizowano w holenderskim mieście Venray, pod patronatem Europejskiej Unii Judo (European Judo Union - EJU), a spośród 11 startujących krajów, w klasyfikacji medalowej zwyciężyła Wielka Brytania przed Belgią i Polską. Jedynym arbitrem z naszego kraju, który otrzymał zaproszenie do sędziowania mistrzostw, był szczecinianin Marek Tytonik.

- Był to bardzo ważny krok w stronę rozwijania się tak zwanego adaptowanego judo oraz świadomość, że dołączamy do profesjonalnej organizacji, która zarządza naszą dyscypliną w Europie, a jako jeden z czterech europejskich sędziów powołanych na ten turniej, miałem przyjemność pracować z osobami, którym w sposób szczególny zależy na rozwoju judo z udziałem osób z niepełnosprawnościami - powiedział M. Tytonik.

- Zawody zorganizowano w taki sposób, że niezależnie od rodzaju niepełnosprawności, praktycznie każdy z zawodników mógł znaleźć kategorię, w której mógłby wystartować i rywalizować z równymi sobie. Tym bardziej dumny jestem, że w gronie startujących znalazły się dwa kluby reprezentujące Polskę, Atak Elbląg pod opieką trenerów Michała Dąbrowskiego i Pauliny Dąbrowskiej oraz Uczniowski Klub Sportowy Judo I-LO Opole pod opieką trenera Lesława Licznara. Reprezentacja Polski zdobyła 5 medali. Złoto wywalczył Daniel Przybyła, po srebro sięgnęli Mirosław Kostka i Fabian Szymaniec, a brązowymi medalistami zostali Michał Bryl oraz Michał Weroński. Jest to wielka duma dla całej społeczności osób z niepełnosprawnościami, więc wszystkim uczestnikom dziękuję za trud sportowej rywalizacji, dedykując im motto Yasuhiro Yamashity, mistrza olimpijskiego i trenera, głoszące, że nie ma końca w uczeniu się judo. Inauguracyjne otwarte mistrzostwa Europy w judo dla osób z upośledzeniem umysłowym Venray 2024 pokazały niesamowitą pasję, radość i poświęcenie. Co ciekawe, z wyjątkiem Serbii, każdy kraj uczestniczący w zawodach miał okazję przynajmniej raz uczcić i zaśpiewać swój hymn narodowy, podkreślając ducha jedności i osiągnięć, które zdefiniowały to historyczne wydarzenie. Świętujemy nie tylko zawody, ale świadectwo ducha powszechnej akceptowalności, wytrwałości i doskonałości w sporcie. Mistrzostwa te stanowią kamień milowy w historii adaptowanego judo. Jesteśmy świadkami niesamowitych talentów sportowców, którzy pokonali liczne wyzwania, aby wystartować w Holandii. Ich poświęcenie i pasja do judo inspirują nas wszystkich i przypominają nam o prawdziwej istocie sportu, jedności, szacunku i determinacji.

(mij)