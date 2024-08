Igrzyska olimpijskie. Pii Skrzyszowskiej zabrakło 0,03 sekundy [FILM]

Pia Skrzyszowska jest jedną z bohaterek filmu z serii „Mocne pytania".

Lekkoatleci stanowiący najliczniejszą grupę polskich olimpijczyków, a w kilku konkurencjach byli kandydatami do podium Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024. Pierwsze dni zmagań nie przyniosły Polakom medali, ale lekkoatleci w Paryżu walczą do ostatniego dnia igrzysk.

Medalowe nadzieje wiązano ze startem płotkarki Pii Skrzyszowskiej. Polka w piątkowe przedpołudnie wystartowała w niezwykle silnie obsadzonym pierwszym biegu półfinałowym na 100 m przez płotki. W walce o finał ścigała z gwiazdami tej konkurencji m.in. z rekordzistką świata Tobi Amusan (Nigeria) i mistrzynią świata Danielle Williams (Jamajka). Na finiszu była trzeci ex aequo z Tobi Amusan - obie uzyskały identyczny czas 12,55. Szybciej pobiegły jednak dwie rywalki Grace Stark i Devynne Charlton, które automatycznie zakwalifikowały się do finał. Polka czekała na wyniki pozostałych dwóch półfinałów - wciąż miała bowiem szanse awansować do finałowej rozgrywki z jednym z dwóch najlepszych czasów. Rywalki w dwóch pozostałych półfinałach biegały jeszcze szybciej. Polce zabrakło 0,03 sekundy do awansu do finału i podobnie, jak nasza sprinterka Ewa Swoboda zakończyła olimpijską rywalizację na 9 miejscu.

Pia Skrzyszowska jest jedną z bohaterek ostatniego odcinka filmu z serii „Mocne pytania" przygotowanego przez Eneę - sponsora Olimpijskiej Reprezentacji Polski.

(woj)