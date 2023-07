Lekkoatletyka. Kaczyńska złota, Lisek srebrny

Paulina Kaczyńska z Pomorza Stargard zdobyła złoto w biegu na 5000 m, a Piotr Lisek srebrny medal mistrzostw Polski w konkursie tyczkarzy. Na zawodach rozgrywanych w Gorzowie były to jedyne medalowe sukcesy zachodniopomorskich lekkoatletów.

Paulina Kaczyńska po mistrzostwo Polski sięgnęła wynikiem 16:43.51. Na czwartym miejscu bieg na 5000 m ukończyła Beata Topka z Barnima Goleniów (16:49.12). Piotrkowi Liskowi z OSOT Szczecin do miejsca na podium wystarczył rezultat 5.46. Szczeciński tyczkarz później nie poradził sobie już z poprzeczką zawieszoną na 5.61. Wysokość tę, jako jedyny pokonał Robert Sobera i to on cieszył się z tytułu mistrza Polski. Brąz, z wynikiem identycznym co Piotr Lisek, wywalczył Paweł Wojciechowski.

Bez medalu wraca z mistrzostw Polski Przemysław Słowikowski. Sprinter MKL Szczecin był czwarty na 100 (10.52) i 200 m (21.34), a jego wyniki nie dały mu przepustki na tegoroczne mistrzostwa świata.

Na 4 miejscu bieg na 1500 m (3:43.56) ukończył Michał Groberski z Barnima Goleniów. Piąta na 1500 m była Paulina Kaczyńska z Pomorza Stargard (4:21.63), a 6 na 200 m Wiktoria Grzyb z MKL Szczecin (23.78)

Na starcie mistrzostw Polski zabrakło medalisty olimpijskiego na 800 m Patryka Dobka, który zmaga się z kontuzją i w sezonie letnim nie zaliczył jeszcze żadnego startu. (woj)