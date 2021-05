Gimnastyka artystyczna. Złoto Małgorzaty Roszatyckiej

W Poznaniu odbyły się mistrzostwa Polski w gimnastyce artystycznej, podczas których tytuł mistrzyni kraju trafił do reprezentantki klubu SGA MKS Pogoń Szczecin Małgorzaty Roszatyckiej.

Ponadto szczecinianka wywalczyła zloty medal w układzie z obręczą i jako jedyna zawodniczka z całej Polski jako indywidualistka została powołana na mistrzostwa Europy (rozpoczęcie 7 czerwca w Warnie w Bułgarii) wraz ze swoją trenerką Agnieszką Górską (w klubie szkoli ją także Gabriela Kaczmarek). Druga zawodniczka Pogoni Hanna Majewska w MP zajęła 8. miejsce i 4. oraz 5. lokatę w poszczególnych finałach.

- Małgorzata Roszatycka w finale z obręczą doznała kontuzji, ale mimo to wywalczyła złoty medal w tej konkurencji i otrzymała powołanie na mistrzostwa Europy, więc w tej sytuacji została wycofana ze startu w pozostałych finałach - powiedziała trenerka Agnieszka Górska. - Nasz klub działa od trzech lat, a wcześniej pracowałam w szczecińskiej Błękitnej skąd przeniosłam się do Hermesa Gryfino, ale ponieważ gimnastyczki współpracują z SMS ZSS przy ulicy Małopolskiej i był wymóg siedziby klubu w Szczecinie, więc utworzyłyśmy gimnastyczną Pogoń. Nabór do naszego klubu trwa cały rok i zapraszamy dziewczynki już od 4 roku życia. ©℗

(mij)