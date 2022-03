Futsal. Ważna wygrana Futsalu Szczecin

W 20. kolejce I ligi futsalu gr. północnej, Futsal Szczecin pokonał u siebie zespół Podkowa Teqball Club 6:4.

Futsal Szczecin - Podkowa Teqball Club 6:4 (2:1); 1:0 Ława (7), 2:0 Sobinek (8), 2:1 Gołasiewicz (14), 3:1 Maćkiewicz (22), 3:2 Gołasiewicz (22), 3:3 Januszewski (25), 3:4 Januszewski (26), 4:4 Kubicki (32), 5:4 Kubicki (33), 6:4 Wiejkuć (40).

Futsal: Janukiewicz, Budzyński, Ława, Żebrowski, Peda, Sobinek, Maćkiewicz, Wiejkuć, Bitsadze, Kubicki, Sapon, Jurys.

W siódmej minucie spotkania gospodarze objęli prowadzenie. Po rozegraniu rzutu rożnego, bramkę z bliska zdobył Ława. Po straconym golu goście wycofali bramkarza i nie była to dobra decyzja. Strzałem do pustej bramki popisał się Sobinek i mieliśmy dwubramkowe prowadzenie Futsalu. W 14 minucie goście zdobyli bramkę kontaktową i taki wynik utrzymał się do przerwy.

Drugą połowę dobrze rozpoczęli szczecinianie. Na 3:1 piłkę do pustej bramki wbił Maćkiewicz, który w ostatnim czasie imponuje formą strzelecką. Chwilę później grający z wycofanym bramkarzem zespół Podkowy zdobywa bramkę na 3:2. W 25 minucie mieliśmy już remis. Z bliska gola strzelił Janiszewski. Nie minęła minuta, a goście po raz pierwszy w tym spotkaniu wyszli na prowadzenie. Po kontrze bramkę ponownie zdobył Janiszewski. Ostatnie 10 minut należało już tylko do gospodarzy. Najpierw Kubicki zamknął akcję na tzw. długim słupku i wyrównał stan meczu, a potem strzałem z bliskiej odległości wyprowadził Futsal na prowadzenie. Wynik meczu ustalił Wiejkuć, który z bliska pokonał bramkarza gości, a wcześniej otrzymał świetne podanie od Ławy.

Bardzo ważna wygrana Futsalu Szczecin, który utrzymał ósmą pozycję w tabeli. Do końca sezonu pozostały jeszcze dwie kolejki.

PR