Futsal. U siebie ze Zgierzem

W ramach 18. kolejki rozgrywek I ligi futsalu gr. północnej, Futsal Szczecin podejmie u siebie w sobotę (12 marca) zespół FC10 Zgierz.

Spotkanie jest bardzo ważne dla końcowego układu tabeli. Do zakończenia sezonu zostało już tylko 5. kolejek.

FC10 Zgierz ma na koncie 16 punktów i zajmuje przedostatnie miejsce w ligowej tabeli. To duże zaskoczenie, bo w poprzednim sezonie zespół ten, do końca walczył o miejsce barażowe dające możliwość awansu do Ekstraklasy Futsalu. Dzisiaj zgierzanie mają inne cele. W ostatniej kolejce FC10 Zgierz pokonał u siebie TAF Toruń (6:2), a jeszcze wcześniej wygrał na wyjeździe z zespołem KS Gniezno (5:1).

Futsal ma tych punktów 21 i chcę jak najszybciej zapewnić sobie utrzymanie. Szczecinianie dobrze się czują na własnym parkiecie, gdzie odnieśli już pięć zwycięstw. Trener Miłosz Kocot będzie miał do dyspozycji wszystkich swoich zawodników, również Maksa Sapona, który powrócił do gry po kilku miesiącach przerwy spowodowanej kontuzją i zagrał już w spotkaniu w Białymstoku.