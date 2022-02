Futsal. Przełamanie na wyjeździe

W ramach zaległego spotkania 13. kolejki I ligi futsalu gr. północnej, Futsal Szczecin pokonał na wyjeździe zespół Orlika Mosina 5:3.

Orlik Mosina - Futsal Szczecin 3:5 (1:1);

Futsal: Janukiewicz, Budzyński, Ława, Żebrowski, Peda, Sobinek, Maćkiewicz, Wiejkuć, Bitsadze, Kubicki, Kowalczyk.

W pierwszej połowie za sprawą Pedy, Futsal objął prowadzenie. Po straconej bramce gospodarze mocniej przycisnęli i przed przerwą doprowadzili do wyrównania.

W drugiej połowie bramkę ponownie strzelił Peda i goście znowu prowadzili. Po tym golu, drużyna z Mosiny wycofała bramkarza. Na początku ta decyzja nie była dobra dla gospodarzy, gdyż kolejnego gola po rzucie rożnym strzelił Maćkiewicz. Orlik jednak dalej grał w przewadze i w ten sposób strzelił dwie bramki. Ostatnie słowo należało do szczecinianin, a konkretnie do Karola Ławy. Zawodnik ten najpierw wywalczył rzut karny i sam go wykorzystał. A na koniec, gdy rywal grał z lotnym bramkarzem, przejął piłkę i pognał z nią na pustą bramkę, ustalając wynik spotkania.

Po tym zwycięstwie Futsal Szczecin umocnił się w środku tabeli. Była to dopiero druga wygrana tego zespołu w delegacji.

PR