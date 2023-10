Futsal. Trzecia wygrana Futsalu Szczecin

Fot. Ryszard Pakieser

W spotkaniu 3. kolejki I ligi futsalu gr. północnej, Futsal Szczecin wygrał na wyjeździe z KKF Automobile Torino Konin 8:2.

KKF AUTOMOBILE TORINO Konin - FUTSAL Szczecin 2:8 (1:3)

Futsal Szczecin: Janukiewicz, Szklarz - Kubicki, Pankratij, Rybickij, Kushnir, Krutin, Gallego, Cruz, Gepert, Ivanenko, Maćkiewicz.

Bramki: Cruz 2, Kushnir 2, Rybickij, Pankratij, Krutin, samobójcza

Wynik dla gości otworzył Vladyslav Kushnir, który zamknął akcję na tzw. długim słupku. Po rzucie rożnym pięknie z dystansu przymierzył Maksym Krutin i szczecinianie prowadzili już 2:0. Gospodarze złapali kontakt po rzucie karnym, którego wykorzystał Przemysław Skibiszewski. Jeszcze przed przerwą trzecią bramkę dla Futsalu zdobył Jorge Cruz, który dobił strzał Łukasza Kubickiego.

Po przerwie przyjezdni strzelali kolejne gole, choć akurat czwarta bramka była trafieniem samobójczym. Po szybkiej kontrze całego zespołu, drugą bramkę w tym spotkaniu zdobył Cruz. Szósty gol to strzał pod poprzeczkę Dmytro Rybickiego. Koninianie zaczęli grać z tzw. lotnym bramkarzem i po stracie piłki, Vitalii Pankratij skierował ją do pustej bramki. KKF Konin walczył do końca, a ładnym uderzeniem popisał się Łukasz Pietrzak. Wynik ustalił Kushnir, który z własnej połowy oddał strzał do pustej bramki.

Po tym spotkaniu Futsal Szczecin ma na koncie 9 punktów i jest liderem I ligi. ©℗

