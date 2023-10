Futsal. Drugie zwycięstwo szczecinian

Fot. Paweł Reichelt

W spotkaniu 2. kolejki I ligi futsalu gr. północnej, Futsal Szczecin wygrał na własnym parkiecie z Futbalo Białystok 6:1.

FUTSAL Szczecin - FUTBALO Białystok 6:1 (4:0);

Futsal Szczecin: Janukiewicz, Rudziński - Kubicki, Pankratij, Rybickij, Ława, Kushnir, Krutin, Gallego, Cruz, Ivanenko, Kęmpiński, Maćkiewicz, Tijewski.

Już w pierwszej połowie gospodarze rozstrzygnęli losy tego pojedynku i w ciągu 2. minut zdobyli 3 bramki. W 8. minucie strzelanie rozpoczął Karol Ława. Chwilę później, ten sam zawodnik kapitalnie przymierzył z rzutu wolnego i podwyższył prowadzenie. Po indywidualnej akcji, trzecią bramkę strzelił Dmytro Rybickij, a jeszcze w tej połowie, wynik podwyższył Witalij Pankratij.

Po przerwie szczecinianie cofnęli się do obrony i zagrali z kontry. Mieli przy tym trochę szczęścia, gdyż goście kilka razy obili słupek lub ofiarnie bronił Radosław Janukiewicz. Piątą bramkę dla Futsalu strzelił Ława, który po rozegraniu rzutu wolnego, precyzyjnie umieścił piłkę w siatce i tym samym skompletował hat-tricka. Po tym golu przyjezdni zagrali tzw. lotnym bramkarzem i strzelili bramkę honorową, a autorem był Jakub Budźko. Minutę przed końcem, wynik spotkania ustalił Jorge Cruz, który oddał strzał do pustej bramki i było to jego pierwsze trafienie w barwach Futsalu Szczecin. (c)(p)

PR