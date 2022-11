Futsal. Szczecińscy futsaliści ponownie bez punktów

W 8. kolejce I ligi futsalu gr. północnej, Futsal Szczecin przegrał u siebie z zespołem Futbalo Białystok 3:6.

FUTSAL Szczecin - FUTBALO Białystok 3:6 (1:1); 1:0 Kubicki (2), 1:1 Stachurski (12), 2:1 Grochowski (23), 2:2 Budźko (23), 2:3 Grabowski (24), Małyszko 2:4 (27), 2:5 Osypiuk (32), 3:5 Ława (38), 3:6 Grabowski (39).

Futsal: Janukiewicz - Żebrowski, Sobinek, Bitsadze, Kubicki, Sapon, Vlasovich, Budzyński, Grochowski, Maćkiewicz, Ława, Jurys

Już w 2. minucie gospodarze objęli prowadzenie, a mocnym strzałem popisał się Łukasz Kubicki. W 12. minucie goście odpowiedzieli bramką Huberta Stachurskiego. W pierwszej połowie lepsze okazję miał zespół z Białegostoku, ale dobrze w bramce Futsalu spisywał się Radosław Janukiewicz.

Po przerwie szczecinianie znowu prowadzili, a podanie na tzw. dalszy słupek strzałem wykończył Dominik Grochowski. Rywale w tej samej minucie odpowiedzieli golem Jakuba Budźko, który zgubił krycie przy rzucie rożnym. Chwilę później było już 2:3. Po składnej akcji białostoczan, bramkę zdobył Damian Grabowski. Po tym trafieniu gospodarze nie złapali już właściwego rytmu gry, a po indywidualnej akcji Jakuba Małyszko, goście wyszli na dwubramkowe prowadzenie. Na dziesięć minut przed końcem spotkania, futsaliści ze Szczecina wycofali bramkarza i grali w polu z przewagą jednego zawodnika, co doprowadziło do straty piłki, a całą sytuację wykorzystał Michał Osypiuk. Nadzieję na korzystny wynik przywrócił gospodarzom Karol Ława, ale minutę później, piłkę we własnym polu karnym stracił Valerii Vlasovich i Grabowski ustalił rezultat spotkania.

PR