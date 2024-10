Futsal. Szczecinianie przełamali złą passę

Fot. Futsal Szczecin

W 3. kolejce I ligi mężczyzn szczecińscy futsaliści zwyciężyli na wyjeździe Uniwersytet Gdański i przełamali passę trzech kolejnych porażek na tym terenie.

AZS Uniwersytet Gdański - Futsal Szczecin 1:8 (1:5);

W poprzednich latach Futsal przegrywał w Gdańsku kolejno: 5:7, 4:5 i 5:6.

W pierwszych 10 minutach spotkanie było nudne, a obie drużyny nie stworzyły zbyt wielu okazji bramkowych. Następnie w ciągu dwóch minut goście strzelili trzy bramki, a później po kontratakach, dołożyli jeszcze dwie. Nic nie zapowiadało takiego scenariusza, a gospodarze odpowiedzieli tylko jednym trafieniem Huberta Krzyżanowskiego.

W drugiej połowie szczecinianie nastawili się na bronienie wyniku i robili to skutecznie, a w bramce dobrze spisywał się Radosław Janukiewicz. AZS próbował gry z tzw. lotnym bramkarzem, ale nie przyniosło to efektu bramkowego. Po dwóch kontratakach i strzale do pustej bramki, przyjezdni ustalili wynik spotkania i trzy punkty pojechały do Szczecina.

Po tej kolejce Futsal Szczecin awansował na 3. miejsce w tabeli. ©℗ (PR)