Futsal. Falstart szczecinian

W pierwszym meczu I ligi mężczyzn, Futsal Szczecin przegrał na wyjeździe z Futsalem Świecie 2:9.

Futsal Świecie - Futsal Szczecin 9:2 (6:1);

Bramki: Mateusz Cyman (3), Marcin Mrówczyński (2), Oliver Zaręba (2), Piotr Kaczkowski, Krzysztof Elsner - Daniel Lopez, Isaac Martinez.

Na początku spotkania przewagę posiadali gospodarze, którzy dwukrotnie trafili w poprzeczkę. Szczecinianie mieli słupek, a raz znakomicie interweniował bramkarz Świecia - Bartosz Piotrowski. Pomiędzy 8, a 11 minutą miejscowi zdobyli 3 bramki, ustawiając sobie to spotkanie. Do tego stopnia, że przy wyniku 4:0 zagrali z tzw. lotnym bramkarzem, choć nie było takiej potrzeby. Po jednym niedokładnym podaniu, goście przeprowadzili kontrę, a Karol Czyszek ratował się zagraniem ręką, za co został ukarany czerwoną kartką, a szczecinianie za sprawą Daniela Lopeza zdobyli gola z rzutu karnego. Jeszcze przed przerwą świecianie przeprowadzili dwie skuteczne kontry, które zakończyły się golem i prowadzili już 6:1.

Po zmianie stron i błędzie Olivera Zaręby, drugą bramkę zdobyli goście, a strzelcem był Isaac Martinez. Później ten sam zawodnik otrzymał drugą żółtą kartkę i w konsekwencji czerwoną. Futsal Świecie kontrolował ten mecz, po przerwie dokładając jeszcze trzy bramki, a mógł wygrać wyżej. Hat-tricka skompletował w tym spotkaniu Mateusz Cyman.

Po 1. kolejce Futsal Szczecin zajmuje 12. miejsce w tabeli. ©℗ (PR)