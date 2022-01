Futsal Szczecin odpada z Pucharu Polski

Po ciekawym spotkaniu szczecinianie kończą rozgrywki 1/32 Pucharu Polski, ulegając zespołowi GI Malepszy Futsal Leszno 4:9.

Futsal Szczecin - GI Malepszy Futsal Leszno 4:9 (2:3)

Futsal: Kubicki, Maćkiewicz, Peda 2.

Początek meczu nie był dobry w wykonaniu gospodarzy i po dwóch minutach, goście prowadzili 2:0. Pierwsza szansa dla Futsalu to strzał Kubickiego w 4 minucie. Dalsza część spotkania była wyrównana i dopiero w 13 minucie lesznianie podwyższyli prowadzenie na 3:0. W 16 minucie gola kontaktowego zdobył Kubicki, a niedługo później ten sam zawodnik groźnie strzelał z dystansu. Przed przerwą bramkę kontaktową z rzutu wolnego strzelił jeszcze Maćkiewicz i druga połowa zapowiadała się interesująco.

Po przerwie szczecinianie przeprowadzili najładniejszą akcję meczu, po której Peda trafił w słupek. W 25 minucie piłkę pod swoją bramką stracił Maćkiewicz i goście wyszli na dwubramkowe prowadzenie. W ciągu kolejnych czterech minut Leszno podwyższyło wynik na 6:2. Straty, z rzutu karnego zmniejszył Peda, ale chwilę później nastąpiła odpowiedź przyjezdnych i mieliśmy rezultat 7:3. Końcówka meczu to jeszcze dwa gole dla zespołu z Leszna, który był już pewny zwycięstwa. Natomiast dla gospodarzy, drugą bramkę strzelił Peda.

Futsal spodziewanie przegrał z zespołem, który na co dzień występuje w Ekstraklasie Futsalu. Trzeba jednak pochwalić zawodników ze Szczecina za ich postawę, gdyż próbowali podjąć walkę w tym spotkaniu i bez kompleksów podeszli do wyżej notowanego przeciwnika. Mecz miał bardzo wysokie tempo i było przyjemne do oglądania. Dla szczecinian jest to cenna lekcja futsalu, przed ligowym spotkaniem z Widzewem Łódź.

PR