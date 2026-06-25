Futsal. Sięgnij po zdrowie

Uczestnicy szczecińskiego prozdrowotnego przedsięwzięcia. Fot. Futsal Szczecin/Facebook

Futsal Szczecin zakończył trzecią edycję projektu „Sięgnij po zdrowie", a udział w nim wzięło ponad 1000 dzieci. Akcja toczyła się w szczecińskich szkołach i przedszkolach.

REKLAMA

Futsal razem z miastem Szczecin zorganizował tegoroczną imprezę, a zajęcia prowadzili zawodnicy szczecińskiego klubu. Organizatorzy odwiedzili dziesięć placówek, a większość zajęć odbywała się na powietrzu, przy pięknej, słonecznej pogodzie.

Coraz więcej dzieci ma problemy z nadwagą i z wykonywaniem prostych ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego. W starszych klasach nagminne są zwolnienia lekarskie, a to nie przyczynia się do lepszej kondycji fizycznej młodzieży. Aktywność i zdrowe odżywianie mają bezpośredni wpływ na nasze zdrowie, także psychiczne. Szczecin może być dobrym przykładem dla innych miast, a Futsal już od kilku lat prowadzi zajęcia z dziećmi i zachęca je do aktywnego spędzania czasu. Klub chwali sobie współpracę z władzami Szczecina i we wspólnym działaniu widzi dużą odpowiedzialność w budowaniu wśród najmłodszych zdrowych nawyków. Dodajmy, że projekt finansowany jest przez miasto Gminę Miasto Szczecin. ©℗

(PR)

REKLAMA