Futsal. Sięgnij po zdrowie

Futsal Szczecin zakończył trzecią edycję projektu „Sięgnij po zdrowie", a udział w nim wzięło ponad 1000 dzieci. Akcja toczyła się w szczecińskich szkołach i przedszkolach.
Futsal razem z miastem Szczecin zorganizował tegoroczną imprezę, a zajęcia prowadzili zawodnicy szczecińskiego klubu. Organizatorzy odwiedzili dziesięć placówek, a większość zajęć odbywała się na powietrzu, przy pięknej, słonecznej pogodzie.
Coraz więcej dzieci ma problemy z nadwagą i z wykonywaniem prostych ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego. W starszych klasach nagminne są zwolnienia lekarskie, a to nie przyczynia się do lepszej kondycji fizycznej młodzieży. Aktywność i zdrowe odżywianie mają bezpośredni wpływ na nasze zdrowie, także psychiczne. Szczecin może być dobrym przykładem dla innych miast, a Futsal już od kilku lat prowadzi zajęcia z dziećmi i zachęca je do aktywnego spędzania czasu. Klub chwali sobie współpracę z władzami Szczecina i we wspólnym działaniu widzi dużą odpowiedzialność w budowaniu wśród najmłodszych zdrowych nawyków. Dodajmy, że projekt finansowany jest przez miasto Gminę Miasto Szczecin. ©℗
(PR)