Futsal. Przełamanie na koniec sezonu

W ostatniej kolejce rozgrywek I ligi mężczyzn Futsal Szczecin pokonał AZS UG Gdańsk 5:3 i po raz pierwszy w tym roku wygrał przed własną publicznością.

Nasza drużyna wystąpiła w składzie: Wołodymyr Zghara, Marek Dąbrowski - Walerij Własowicz, Witalij Pankratij, Taras Woroniuk, Zahar Sydorenko, Bartosz Cyburt, Dominik Grochowski, Igor Czuryszkiewicz, Aleks Ulewicz, Dominik Siwiec, Gracjan Sylwestrzak, Breno Pereira da Silva.

Już na początku meczu Woroniuk zaskoczył bramkarza gości i Szczecinianie prowadzili. Później do głosu doszli przyjezdni i zasługiwali przynajmniej na gola, ale dobrze bronił Zghara, a raz piłka odbiła się od słupka i poprzeczki. Na kilka minut przed przerwą wynik podwyższył Grochowski. Po wciągnięciu rywala na własną połowę i dokładnym rozegraniu piłki, trzecią bramkę dla Futsalu zdobył Sydorenko. Goście odpowiedzieli trafieniem Szymona Korola, ale po indywidualnej akcji Czuryszkiewicz doprowadził do stanu 4:1. Po bramce samobójczej Gdańszczanie zbliżyli się na dystans dwóch goli, a w końcowych minutach zagrali z lotnym bramkarzem i Karol Majchrzak zdobył bramkę kontaktową. Ostatnie sekundy dostarczyły wielu emocji, ale ze szczęśliwym finałem dla gospodarzy. Goście przysnęli w obronie i po dwójkowej akcji Woroniuk-Sydorenko, ten drugi umieścił piłkę w siatce.

AZS był równorzędnym rywalem dla gospodarzy, ale tego dnia Futsal był skuteczniejszy.

- Walczyliśmy o wyższe miejsce w tabeli, więc było o co grać - powiedział po spotkaniu Roman Smirnov, trener Futsalu. - Zagraliśmy mecz dwoma czwórkami. Gra drużyny mi się podobała, ale wszystkie bramki straciliśmy po naszych błędach. Przeciwnik był dobrze przygotowany taktycznie i fizycznie do tego spotkania.

W 22 spotkaniach Futsal zgromadził 29 punktów i zakończył sezon na 6. miejscu. ©℗ (PR)

