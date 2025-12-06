Futsal. Remis szczecinian na zakończenie rundy

Fot. Futsal Szczecin

Dość niespodziewanym wynikiem zakończył się ostatni mecz rundy jesiennej pomiędzy zespołami AZS UG Gdańsk i Futsalem Szczecin, gdyż kibice nie zobaczyli ani jednej bramki, a szczecinianie wystąpili w składzie: Wołodymyr Żgaja, Dmytro Szczypczyk - Witalij Pankratij, Breno Pereira da Silva, Walerij Własowicz, Taras Woroniuk, Joao Carlos Alves, Dominik Siwiec, Zahar Sydorenko.

Oba zespoły miały swoje szanse, lecz były nieskuteczne. Momentami goście grali z wysoko wysuniętym bramkarzem, ale niewiele z tego wynikało, a po jednej stracie piłkę z pustej bramki wybił Breno. Na trzy minuty przed końcem gospodarze mieli na koncie pięć fauli, a każdy kolejny skutkowałby przedłużonym rzutem karnym dla szczecinian. Tak się jednak nie stało. W końcówce dobrą sytuację miał Woroniuk, lecz nie trafił w bramkę, a po rzucie rożnym akcji na dalszym słupku nie zamknął Sydorenko.

Przypomnijmy, że w przedostatniej kolejce Futsal Szczecin pokonał na własnym parkiecie AZS UW Darkomp Wilanów 4:1, a gole zdobyli: Zahar Sydorenko 2, Taras Woroniuk i Witalij Pankratij. Futsal z 15 punktami zakończył rundę na 6. miejscu. ©℗ (PR)

