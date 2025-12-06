Sobota, 06 grudnia 2025 r. 
REKLAMA 4 szczecin
REKLAMA

Futsal. Remis szczecinian na zakończenie rundy

Data publikacji: 06 grudnia 2025 r. 22:00
Ostatnia aktualizacja: 06 grudnia 2025 r. 22:00
Futsal. Remis szczecinian na zakończenie rundy
Fot. Futsal Szczecin  

Dość niespodziewanym wynikiem zakończył się ostatni mecz rundy jesiennej pomiędzy zespołami AZS UG Gdańsk i Futsalem Szczecin, gdyż kibice nie zobaczyli ani jednej bramki, a szczecinianie wystąpili w składzie: Wołodymyr Żgaja, Dmytro Szczypczyk - Witalij Pankratij, Breno Pereira da Silva, Walerij Własowicz, Taras Woroniuk, Joao Carlos Alves, Dominik Siwiec, Zahar Sydorenko.

REKLAMA

Oba zespoły miały swoje szanse, lecz były nieskuteczne. Momentami goście grali z wysoko wysuniętym bramkarzem, ale niewiele z tego wynikało, a po jednej stracie piłkę z pustej bramki wybił Breno. Na trzy minuty przed końcem gospodarze mieli na koncie pięć fauli, a każdy kolejny skutkowałby przedłużonym rzutem karnym dla szczecinian. Tak się jednak nie stało. W końcówce dobrą sytuację miał Woroniuk, lecz nie trafił w bramkę, a po rzucie rożnym akcji na dalszym słupku nie zamknął Sydorenko. 

Przypomnijmy, że w przedostatniej kolejce Futsal Szczecin pokonał na własnym parkiecie AZS UW Darkomp Wilanów 4:1, a gole zdobyli: Zahar Sydorenko 2, Taras Woroniuk i Witalij Pankratij. Futsal z 15 punktami zakończył rundę na 6. miejscu. ©℗ (PR)

REKLAMA
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

4 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA