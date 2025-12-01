Futsal. Czwarte zwycięstwo szczecinian

Po dobrej grze I-ligowy Futsal Szczecin pokonał na własnym parkiecie AZS UW Darkomp Wilanów 4:1.

Futsal: Wołodymyr Żgaja, Dmytro Szczypczyk - Witalij Pankratij, Artem Iwanenko, Breno Pereira da Silva, Walerij Własowicz, Taras Woroniuk, Joao Carlos Alves, Dominik Grochowski, Dominik Siwiec, Zahar Sydorenko, Aleks Ulewicz

Już w pierwszej akcji goście mogli prowadzić, a pika po strzale Sylwestra Wielgata odbiła się od słupka. Do przerwy bramek nie było, choć obie strony miały swoje szanse.

W drugiej połowie wynik otworzył Sydorenko, a następnie popisał się świetną asystą do Woroniuka, który podwyższył prowadzenie. Przyjezdni zdobyli bramkę kontaktową, a jej autorem był Wielgat. Na sześć minut przed końcem meczu AZS wycofał bramkarza i stracił trzeciego gola, a do pustej bramki trafił Pankratij. Goście dalej grali to samo, lecz byli nieskuteczni, a w ostatniej sekundzie piłkę do pustej bramki skierował Sydorenko.

Jeszcze w tym roku szczecinianie rozegrają wyjazdowy mecz z zespołem AZS UG Gdańsk.

Po 10. kolejkach Futsal z 14. punktami jest na 7. miejscu w tabeli. ©℗ (PR)

