Futsal. Przegląd najważniejszych wydarzeń

Siedemnastego grudnia odbyły się w Pniewach, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Futsalu do lat 19, w których wystąpił zespół Futsalu Szczecin. Podopieczni Romana Smirnova zajęli 3. miejsce w grupie i awansowali do kolejnego etapu Mistrzostw Polski, do którego dostały się trzy najlepsze drużyny.

Wyniki:

Red Dragons Pniewy 6:1 Futsal Szczecin

Futsal Szczecin 4:3 Śląsk Wrocław

Futsal Szczecin 0:0 Futsal Leszno

1. Futsal Leszno 3 7 6-3

2. Red Dragons Pniewy 3 6 10-4

3. Futsal Szczecin 3 4 5-9

4. Śląsk Wrocław 3 0 5-10

###

Osiemnastego grudnia w szczecińskiej hali przy ul. Twardowskiego, odbył się turniej Pomerania Futsal Cup rocznika 2012, w którym wygrał zespół Funinio Szczecin, na drugim miejscu uplasował się UKS Energetyk Junior Gryfino, trzecie miejsce przypadło ekipie Future Football Club, a czwarte Osadnikowi Myślibórz.

###

W niedzielę 19. grudnia, odbyła się druga edycja turnieju Szczecin Kids Futsal Cup, w którym udział wzięły dzieci z rocznika 2016/17.

W drugiej edycji Szczecin Kids Futsal Cup 2022 wystąpiły następujące zespoły: Arkonia Szczecin, Świt Szczecin, Funinio Szczecin, Akademia Hutnik Prawobrzeże Szczecin, Football Arena, Brazilian Soccer Schools, Sztorm Szczecin oraz Future Szczecin.

Na koniec turnieju Szczecin Kids Futsal Cup 2022 zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale i nagrody rzeczowe, które wręczali znamienici goście, jak byli i obecni zawodnicy Pogoni Szczecin: Radosław Janukiewicz, Kacper Smoliński i Stanisław Wawrzynowicz.

- Cieszy mnie ta inicjatywa i ilość dzieci, które wzięły udział w tym turnieju. Ja zaczynałem podobnie i fajnie, że tyle szczecińskich klubów wzięło udział w tej zabawie - powiedział na koniec zmagań Radosław Janukiewicz, bramkarz Futsalu Szczecin.

###

W miniony weekend rozlosowano pary 1/32 Pucharu Polski. Zawodnicy pierwszej drużyny Futsalu Szczecin w 2. rundzie zmierzą się z ekipą KP Wooden Villa Września. Gospodarzem spotkania będzie drużyna z Wielkopolski, a mecz zaplanowano na weekend 14/15 stycznia.

###

Za nami turniej pamięci o poległych i zmarłych w misjach i operacjach wojskowych poza granicami naszego państwa. W ramach poniedziałkowego turnieju, 20. grudnia rozegrany został mecz pomiędzy sobą drużynami Futsalu Szczecin i Futsalu Kołobrzeg.

PR