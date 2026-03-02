Futsal. Lębork z trzema punktami

Fot. Team Lębork/Facebook

W 16. kolejce I-ligowy Futsal Szczecin przegrał na własnym parkiecie z Teamem Lębork 2:5 (1:1).

Nasza drużyna wystąpiła w składzie: Wołodymyr Żgaja, Dmytro Szczypczyk - Taras Woroniuk, Zahar Sydorenko, Breno Pereira da Silva, Walerij Własowicz, Oleksandr Jacenko, Witalij Pankratij, Dominik Grochowski, Dominik Siwiec, Gracjan Sylwestrzak, Bartosz Cyburt.

Szczecinianie szybko objęli prowadzenie, a piłkę do pustej bramki skierował Sydorenko. Przed przerwą goście wyrównali, a przy golu nie popisał się bramkarz gospodarzy, który nie przypilnował tzw. krótkiego słupka. Szkoda szans w pierwszej połowie, gdyż Lęborczanie mieli na koncie pięć fauli, a każdy kolejny skutkowałby przedłużonym rzutem karnym dla gospodarzy.

Po przerwie Team zdobył cztery bramki z rzędu, choć obie strony miały swoje okazje. Po rzucie wolnym goście trafili po raz drugi, a po rzucie rożnym i fatalnym kryciu, prowadzili już 3:1. Przyjezdni grali w osłabieniu, a Futsal wycofał bramkarza i po jednej akcji Woroniuk trafił w słupek, zaś futbolówka "zatańczyła" na linii bramkowej. Sędziowie jednak gola nie uznali. Grając w ten sposób gospodarze stracili dwa gole, a goście pokazali charakter i walkę do samego końca. Tuż z końcową syreną rozmiary porażki zmniejszył Woroniuk.

Bardzo słaby mecz rozegrali sędziowie tego pojedynku, którzy pozwolili na ostrą i agresywną grę oraz podejmowali kontrowersyjne decyzje.

Szczecinianie z dorobkiem 21 punktów nadal zajmują 6. miejsce. ©℗ (PR)

