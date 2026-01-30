Futsal. Szczecinianie wracają do gry

Futsal Szczecin wraca w sobotę. Fot. archiwum

Po blisko 2-miesięcznej przerwie, w najbliższy weekend, w sobotę o godz. 17 w hali przy ul. Twardowskiego, swój pierwszy w tym roku mecz ligowy rozegra Futsal Szczecin i od razu podejmie lidera I ligi, czyli Wiarę Lecha Poznań, a w pierwszym pojedynku ekipa z grodu Gryfa przegrała na wyjeździe 2:10.

REKLAMA

– Wiara Lecha to zespół, który spokojnie dałby sobie radę w Ekstraklasie – mówi Paweł Płuciennik, prezes Futsalu Szczecin. – Ma w swoich szeregach kilku reprezentantów kraju i świetnego trenera Portugalczyka Orlando Duarte, który zdobył z Portugalią wicemistrzostwo Europy i brązowy medal mistrzostw świata oraz mistrzostwo Polski z Piastem Gliwice. Jest to wymagający przeciwnik, ale gramy u siebie i spróbujemy powalczyć o korzystny wynik, bo w stosunku do pierwszego spotkania zrobiliśmy duży postęp.

Po rundzie jesiennej Futsal jest na 6. miejscu w tabeli, a przed sezonem był to cel maksimum. Jak będzie w rundzie rewanżowej?

– Przed sezonem celem minimum było utrzymanie – wyjaśnia P. Płuciennik. – Na pewno będziemy zadowoleni jeśli utrzymamy się w środku tabeli. Chcemy, żeby w większym wymiarze czasowym grali nowi zawodnicy, aby w kolejnym sezonie stało za nimi większe doświadczenie.

W przerwie zimowej do składu dołączyło trzech zawodników: Gracjan Sylwestrzak, Bartosz Cyburt oraz Igor Czuryszkiewicz, a odszedł Brazylijczyk Joao Carlos. Trenerem nadal jest Roman Smirnov, a asystentem Grzegorz Frąckowiak. Do Mirandu Szczecin odszedł drugi asystent Tomasz Bielecki. Futsal wznowił treningi na początku roku i rozegrał tylko jeden sparing z reprezentacją Uniwersytetu Szczecińskiego, wygrany, ale nie tak wysoko jak oczekiwano…

– Ten mecz pokazał nam, że jeszcze dużo pracy przed nami i jak chcemy powalczyć z poznańską drużyną, to jeszcze ciężej musimy trenować – zaznacza P. Płuciennik.

W pierwszej rundzie Szczecinianie zdobyli tylko 26 bramek i jest to drugi najsłabszy wynik w lidze. Gorszy od nich jest tylko ostatni w tabeli TAF Toruń.

– Mam nadzieję, że w rundzie wiosennej tych bramek strzelimy więcej – wierzy w swój zespół P. Płuciennik.

– Ale trzeba pamiętać, że więcej spotkań zagramy na wyjeździe, gdzie o bramki i punkty będzie ciężej.

W czasie meczu z Wiarą Lecha dla kibiców będzie wiele atrakcji. Dla dzieci będzie to bezpłatna wata cukrowa i popcorn, a dla starszych kibiców stoisko paprykarzowe. Będzie bezpłatna degustacja i możliwość zakupu tego przysmaku w promocyjnych cenach. W przerwie spotkania będzie również konkurs, a nagrodami będą zestawy słynnych Paprykarzów Szczecińskich.

– Futsalowi jest najbliżej piłki nożnej, a kibice piłki trawiastej muszą jeszcze poczekać na mecze swoich zespołów, więc ich szczególnie zapraszamy – mówi na koniec P. Płuciennik. – Hala jest po remoncie, więc warunki są komfortowe, a wstęp na mecz darmowy. ©℗

(PR)

REKLAMA