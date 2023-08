Szczecin Futsal Cup już w ten weekend. Uznane zespoły na starcie

Miłośników futsalu czeka w weekend sporo emocji. Fot. Ryszard PAKIESER

W nadchodzący weekend w hali przy ul. Twardowskiego 12B rozegrany zostanie turniej pod nazwą „Szczecin Futsal Cup”, a wystąpią w nim znane futsalowe marki. Będzie to pierwsza edycja tego wydarzenia, a organizatorem zawodów jest Futsal Szczecin. Oprócz naszej drużyny w turnieju zagrają jeszcze: Hertha 06 Berlin, Legia Warszawa i Žalgiris Kowno.

Hertha 06 Berlin na co dzień rywalizuje w Regionalnej Lidze Futsalu NOFV. Główne postacie drużyny to Brazylijczycy: Kevin Moreira Godinho i Marcus Vinicius Vieira oraz Hamid Reza Sharifi z Turcji. Godinho to najlepszy strzelec berlińskiej drużyny. W poprzednim sezonie grał w tej drużynie Daniel Szklarz, były zawodnik ekstraklasowej Pogoni 04 Szczecin.

Legia Warszawa już w swoim debiutanckim sezonie 2020/2021 awansowała do Ekstraklasy Futsalu i występuje w niej do dziś. Od kilku lat zawodnikiem wojskowych jest Mariusz Milewski, legenda polskiego futsalu. O sile Legii w poprzednim sezonie decydowali również: Davidson Silva (Brazylia), Andre Luiz (Brazylia) i Rui Pinto (Portugalia), a bramki strzeże utalentowany Tomasz Warszawski, który zaliczył już debiut w reprezentacji Polski.

Žalgiris Kowno to klub z licznymi sukcesami na arenie międzynarodowej, posiadający sekcję koszykówki, piłki nożnej, a także futsalu. W ostatnich latach zdominował ligę litewską i regularnie gra w Lidze Mistrzów. W swoich szeregach ma reprezentantów Litwy, ale o sile naszego tego zespołu stanowią także brazylijscy futsaliści. Od 2022 roku w zespole gra Ricardo, syn słynnego piłkarza Cacau.

Sponsorami wydarzenia są: miasto Szczecin, SEC, Lotto, Enea, PGE, Baltchem, Betonstal i ZWiK Szczecin. Wstęp dla wszystkich jest bezpłatny

Harmonogram turnieju

Sobota

Godz. 15: Futsal Szczecin – Legia Warszawa

Godz. 17: Žalgiris Kowno – Hertha 06 Berlin

Niedziela

Godz. 10: Legia Warszawa – Hertha 06 Berlin,

Godz. 12: Futsal Szczecin – Žalgiris Kowno

Godz. 14: Žalgiris Kowno – Legia Warszawa

Godz. 16: Futsal Szczecin – Hertha 06 Berlin. ©℗

(PR)