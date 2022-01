Floating Arena zamknięta już ponad 40 dni

Tuż przed Nowym Rokiem ustawiono rusztowanie i zabezpieczono część uszkodzonej elewacji Floating Areny, ale przedstawiciele Urzędu Miasta szybko ostudzili nadzieje na szybkie otwarcie basenu zamkniętego na początku grudnia.

- Ustawienie rusztowania i wykonanie tymczasowego zabezpieczenia jest następstwem zapowiedzi z ostatniego komunikatu z 21 grudnia 2021 r. Rusztowanie jest i będzie wykorzystywane także do dalszych prac pomiarowych i oględzin na podstawie, których rzeczoznawca będzie mógł stworzyć wiążącą opinię ws. uszkodzeń i dalszych działań naprawczych.Co do terminów na ten moment nic się nie zmienia tzn. do końca lutego Floating Arena będzie nieczynna - informuje Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta.

Do uszkodzenia elewacji doszło w wyniku wichury 2 grudnia. Wspomniane rusztowanie postawiono 28 grudnia, a według postronnych obserwatorów zabezpieczenie wyrwy w elewacji płytami z dykty zajęło ekipom budowlanym ... trzy godziny. Po tej operacji zawodnicy i trenerzy MKP Szczecin mieli nadzieję na szybszy powrót do treningów. Obiekt pozostaje jednak zamknięty, a czołowi pływacy z uwagi na brak bazy treningowej (od listopada wyłączona z eksploatacji jest także 25-metrowa stara pływalnia) zdecydowali się związać z nowymi kubami, w których mogą normalnie trenować i przygotowywać się do sezonu. Do Zielonej Góry przenosi się mistrz Polski juniorów Jakub Szpaler, a do Warszawy wicemistrzyni Polski seniorów Klaudia Tarasiewicz. Z MKP Szczecin pożegna się także olimpijczyk Filip Zaborowski.

- Od 40 dni jesteśmy pozbawieni bazy treningowej. Dzieci z naszych z naszych patronackich klas pływacki w ograniczonym zakresie korzystają z basenu SP 10. Pozostają nam treningi stacjonarne, jak siłownia. Dla naszych zawodników nadchodzący sezon jest stracony, bo dwumiesięcznych zaległości nie da się nadrobić. Dodatkowo w kasie klubu z uwagi na brak prowadzonej działalności jest pusto. Nie mamy nawet za co wysłać zawodników na jakiekolwiek zgrupowanie, bo dotacje z miejskich konkursów dostaniemy najwcześniej w lutym - komentuje prezes MKP Szczecin Ryszard Malec.

(woj)