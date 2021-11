Po zawaleniu się balkonu starej części SDS-u. Floating Arena niedostępna dla szczecinian

Katastrofa budowlana małego basenu SDS, na którym nastąpiło oberwanie balkonu, spowodowała spore komplikacje w funkcjonowaniu całego kompleksu przy ul. Wąskiej. Wyłącznie z użytkowania 25-metrowej pływali zmusiło kierownictwo obiektu do zmian w grafikach 50-metrowej Floating Areny, która w najbliższym czasie będzie dostępna tylko dla grup treningowych.

- Wyłączenie 25-metrowego basenu spowodował pewne perturbacje w naszym klubie m.in. musieliśmy ograniczyć ilość torów, ale udało nam się z kierownictwem obiektu wypracować na tyle korzystny grafik, że nie zakłóci to przygotowań, naszych zawodników do grudniowych mistrzostw Polski - mówi prezes Miejskiego Klubu Pływackiego Ryszard Malec.

Na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Rehabilitacji pojawiła się informacja, że do odwołanie nie będą możliwe wejścia indywidualne na basen. Z naszych informacji wynik, że taka sytuacja potrwa przez co najmniej trzy tygodnie. Na przełomie listopada i grudnia, po zaktualizowaniu grafików, mieszkańcy Szczecina prawdopodobnie ponownie uzyskają dostęp do obiektu w celach rekreacyjnych. Dostępność z uwagi na obłożenie basenu będzie jednak bardzo ograniczona.

(woj)