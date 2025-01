Ergometr Wioślarski. 9 medali Startu Szczecin

Mistrzowskie zmagania we Wrocławiu. Fot. KSI Start Szczecin

We Wrocławiu odbyły się mistrzostwa Polski na ergometrze wioślarskim, a zawodnicy KSI Startu Szczecin zdobyli tam 9 medali. Dwa złote krążki wywalczyli nasi wielokrotni paraolimpijczycy Jolanta Majka i Michał Gadowski, ale pozostałe trofea to dowód na to, że za ich plecami trenuje i znakomicie prezentuje się pokaźne grono reprezentantów szczecińskiego klubu. Wicemistrzami kraju zostali: Magda Stawiarz, Sandra Chorąży, Piotr Błażejczyk i Michał Błach, a na najniższym stopniu podium stanęli: Jakub Piskorowski, Krzysztof Kucharski i Mateusz Dura. Dodajmy, że na wysokim 4. miejscu rywalizację ukończyła Karolina Borkowska.

Trenerem wioślarzy w szczecińskim klubie jest jego prezes Tomasz Kaźmierczak, który wspierał i dopingował swych podopiecznych w trakcie zawodów. (mij)