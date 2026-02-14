Sobota, 14 lutego 2026 r. 
Drugi medal olimpijski dla Kacpra Tomasiaka

Data publikacji: 14 lutego 2026 r. 21:14
Ostatnia aktualizacja: 14 lutego 2026 r. 21:56
Fot. Wikipedia/Pawelstanczyk2301  

Kacper Tomasiak zdobył brązowy medal olimpijski w skokach narciarskich na dużej skoczni w Predazzo. Dla Polaka to drugi medal na zimowych igrzyskach Mediolan-Cortina d'Ampezzo, który wywalczył... w tym tygodniu.

Zwyciężył Słoweniec Domen Prevc, a srebro przypadło dla Japończyka Ren Nikaido.

Pozostali Polacy, którzy awansowali do finału, wywalczyli 14. miejsce - Paweł Wąsek i 21. miejsce - Kamil Stoch.

(ip)

 Fot. Pawelstanczyk2301, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

