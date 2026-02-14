Drugi medal olimpijski dla Kacpra Tomasiaka

Kacper Tomasiak zdobył brązowy medal olimpijski w skokach narciarskich na dużej skoczni w Predazzo. Dla Polaka to drugi medal na zimowych igrzyskach Mediolan-Cortina d'Ampezzo, który wywalczył... w tym tygodniu.

Zwyciężył Słoweniec Domen Prevc, a srebro przypadło dla Japończyka Ren Nikaido.

Kacper Tomasiak odebrał brązowy medal igrzysk olimpijskich w Predazzo. Drugi do kolekcji!#skijumpingfamily

fot. Julia Piatkowska / FIS@pkolpl pic.twitter.com/nNIWQnOTDa — Polski Związek Narciarski (@pzn_pl) February 14, 2026

Pozostali Polacy, którzy awansowali do finału, wywalczyli 14. miejsce - Paweł Wąsek i 21. miejsce - Kamil Stoch.

Fot. Pawelstanczyk2301, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

