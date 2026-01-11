Skoki narciarskie. Tomasiak jedenasty w Zakopanem, wygrał Lanisek

Zawody wygrał Anze Lanisek. Fot. Christian Bier /Wikipedia (licencja: CCA-SA 4.0 International)

Kacper Tomasiak zajął 11. miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Ostatni konkursowy skok na Wielkiej Krokwi oddał Kamil Stoch zajmując 42. miejsce. Wygrał Słoweniec Anze Lanisek, który na podium odebrał trofeum z rąk prezydenta Karola Nawrockiego.

Drugi był Austriak Jan Hoerl, a trzeci jego rodak Manuel Fettner. Kacper Tomasiak był 11., Maciej Kot 18., a Paweł Wąsek 23.

Na 27. pozycji został sklasyfikowany lider PŚ Słoweniec Domen Prevc.

Zawody obserwował prezydent RP Karol Nawrocki z żoną. Na Prezydenta RP w Zakopanem czekał Adam Małysz. Szef Polskiego Związku Narciarskiego przywitał Nawrockiego kwiatami. Prezydent był na obu seriach konkursowych, po zakończeniu zawodów wręczył zwycięzcy nagrody. Na trybunie był także poprzednik Nawrockiego Andrzej Duda, który od lat pojawia się na konkursach w Zakopanem.

Konkurs rozegrano w trudnych warunkach, przy padającym gęstym śniegu, temperaturze powietrza dochodzącej do minus 11 st. C i silnym, zmiennym wietrze. Szczególnie w drugiej serii, nawet przy skróconym rozbiegu zawodnicy mieli w powietrzu spore problemy. Wystarczy powiedzieć, że lider PŚ Słoweniec Domen Prevc w drugiej serii uzyskał tylko 113,5 m i ostatecznie był 27. To był jego najgorszy start w sezonie.

Po pierwszej serii Wąsek był dziewiąty po lądowaniu na 129 m. Prowadził Hoerl lądując na 144,5 m. Drugi był Lanisek - 138 m, a trzeci Fettner - 135,5 m. Obok Wąska do serii finałowej awansował 10. Kacper Tomasiak - 126,5 m i 20. Maciej Kot - 124,5 m. Awansu nie wywalczył 36. Dawid Kubacki - 122,5 i 42. Kamil Stoch - 119,5 m.

- Nie mam dobrego nastroju, nic dzisiaj nie działało, po prostu byłem słaby - powiedział reporterowi Eurosportu Stoch. - Sportowo jestem nadal na kiepskim poziomie, oczywiście chciałem lepiej, ale nie byłem w stanie. Chęci były, liczyłem dzisiaj na dwa skoki, ale się nie udało. Inne były nadzieje, i inna rzeczywistość - dodał.

W drugiej serii błysnął Lanisek, uzyskał 137 m i awansował na pozycję lidera. Hoerl, który prowadził po pierwszej serii miał tylko 135,5 i spadł na drugą lokatę. Do Słoweńca stracił 13,3 pkt. Trzecie miejsce po pierwszej serii utrzymał Fettner lądując na 135 m.

- Dzisiaj trzeba było mieć trochę szczęścia, ale oba skoki oddałem bardzo dobrze. Jestem bardzo zadowolony i szczęśliwy z tego zwycięstwa - powiedział Lanisek. To jest trzecie zwycięstwo 29-letniego Słoweńca w tym sezonie, po szwedzkim Falun i fińskiej Ruce. Lanisek ma już w dorobku jedenaście wygranych w PŚ.

Kot po swoim drugim skoku - 127,5 m był siódmy, ostatecznie został sklasyfikowany na 18. pozycji. Swój popsuł Wąsek, osiągnął tylko 109,5 m w bardzo trudnych warunkach i spadł w klasyfikacji końcowej na 23. lokatę. Tomasiak, 10. po pierwszej próbie, w drugim skoku miał 121 m, co dało mu 11. lokatę.

Po konkursie w Zakopanem trener Maciej Maciusiak zdecydował, że w następny weekend Stoch nie wystąpi w japońskim Sapporo. Trzykrotny mistrz olimpijski przyznał, że z taką propozycję już wcześniej zwrócił się sztabu trenerskiego.

Wyniki:

1. Anze Lanisek (Słowenia) 278,1 (138,0/137,0) 2. Jan Hoerl (Austria) 264,8 (144,5/135,5)

3. Manuel Fettner (Austria) 262,7 (135,5/135,0)

4. Marius Lindvik (Norwegia) 255,6 (132,5/140,0)

5. Stephan Embacher (Austria) 237,9 (125,0/136,5)

6. Johann Andre Forfang (Norwegia) 234,7 (118,5/140,0)

7. Antti Aalto (Finlandia) 232,5 (128,0/133,0)

8. Benjamin Oestvold (Norwegia) 232,2 (133,0/123,5)

9. Pius Paschke (Niemcy) 231,0 (130,0/131,5)

10. Kevin Bickner (USA) 230,9 (129,0/139,0)

...

11. Kacper Tomasiak (Polska) 228,7 (126,5/121,0)

18. Maciej Kot (Polska) 221,4 (124,5/127,5)

23. Paweł Wąsek (Polska) 212,1 (129,0/109,5)

36. Dawid Kubacki (Polska) 99,4 (122,5)

42. Kamil Stoch (Polska) 96,3 (119,5)

Klasyfikacja PŚ (po 16 z 30 zawodów):

1. Domen Prevc (Słowenia) 1214 pkt

2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 822

3. Anze Lanisek (Słowenia) 717

4. Ren Nikaido (Japonia) 661

5. Jan Hoerl (Austria) 625

Philipp Raimund (Niemcy) 625

7. Daniel Tschofenig (Austria) 605

8. Felix Hoffmann (Niemcy) 576

9. Stephan Embacher (Austria) 543

10. Stefan Kraft (Austria) 462

...

12. Kacper Tomasiak (Polska) 320 pkt

24. Kamil Stoch (Polska) 148

28. Piotr Żyła (Polska) 96

32. Maciej Kot (Polska) 63

37. Paweł Wąsek (Polska) 54

41. Dawid Kubacki (Polska) 32

Klasyfikacja Pucharu Narodów:

1. Austria 3272 pkt

2. Słowenia 2512

3. Japonia 2084

4. Niemcy 1638

5. Norwegia 1181

6. Polska 908

