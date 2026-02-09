ZIO 2026. Kacper Tomasiak srebrnym medalistą Igrzysk Olimpijskich

Wspaniale potoczył się poniedziałkowy konkurs na normalnej skoczni ZIO 2026 w Predazzo dla Kacpra Tomasiaka. Nasz utalentowany 19-latek został wicemistrzem olimpijskim i tym samym zdobył srebrny medal.

Już po pierwszej serii zawodów można było mieć po cichu nadzieję, że Tomasiak sprawi niespodziankę i stanie na podium. Skok na 103 metr dał naszemu reprezentantowi czwarte miejsce na półmetku konkursu. W drugiej serii reprezentant klubu LKS Klimczok Bystra skoczył jeszcze dalej, bo 107 metrów i ostatecznie uplasował się na drugim miejscu. Wygrał Philipp Raimund, a brąz powędrował do Rena Nikaido i Gregora Deschwandena.

Kamilowi Stochowi i Pawłowi Wąskowi nie udało się zakwalifikować do serii finałowej.

Ł.T

