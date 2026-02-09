ZIO 2026. Kacper Tomasiak srebrnym medalistą Igrzysk Olimpijskich
ZIO 2026. Kacper Tomasiak srebrnym medalistą Igrzysk Olimpijskich
Data publikacji: 09 lutego 2026 r. 21:41
Ostatnia aktualizacja: 09 lutego 2026 r. 22:36
Fot. Wikipedia/Pawelstanczyk2301
Wspaniale potoczył się poniedziałkowy konkurs na normalnej skoczni ZIO 2026 w Predazzo dla Kacpra Tomasiaka. Nasz utalentowany 19-latek został wicemistrzem olimpijskim i tym samym zdobył srebrny medal.
REKLAMA
Już po pierwszej serii zawodów można było mieć po cichu nadzieję, że Tomasiak sprawi niespodziankę i stanie na podium. Skok na 103 metr dał naszemu reprezentantowi czwarte miejsce na półmetku konkursu. W drugiej serii reprezentant klubu LKS Klimczok Bystra skoczył jeszcze dalej, bo 107 metrów i ostatecznie uplasował się na drugim miejscu. Wygrał Philipp Raimund, a brąz powędrował do Rena Nikaido i Gregora Deschwandena.
Kamilowi Stochowi i Pawłowi Wąskowi nie udało się zakwalifikować do serii finałowej.
Ł.T
REKLAMA
Komentarze
Biskup
2026-02-09 22:29:39
Głupi sport a właściwie gra, raz jeden ma farta innym razem drugi. Umiejętności mało istotne
Aby odpowiedzieć na komentarz, musisz być zalogowany.
kurier codzienny
2026-02-09 22:08:31
Oj ten nasz samorodek ratuje sytuacje trenerom i działaczom .Pozostali skoczkowie gorsi od ukraińców , turków , francuzow i rumunów , włochów. Szczęśliwie dla nas drużynówka sprowadza się teraz do 2 skoczków . Czyli mamy asa i patałacha , czyli wyjdzie przeciętnie.Działacze zmarnowali czas/Skocznie są , kibice są , popularnośc jest , sukcesy były a oprócz samorodka nikogo nie ma.Przy tych warunkach to młode wilczki powinny iśc watahą a tej watahy nie widać.
Aby odpowiedzieć na komentarz, musisz być zalogowany.