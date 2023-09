Były piłkarz Pogoni Michał Probierz selekcjonerem reprezentacji Polski (akt. 1)

Fot. PAP/Piotr Nowak

Michał Probierz został selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski - ogłosił prezes PZPN Cezary Kulesza. Zastąpił Portugalczyka Fernando Santosa, z którym rozstano się przed tygodniem. Debiut nowego trenera - 12 października w meczu eliminacji mistrzostw Europy z Wyspami Owczymi.

"Selekcjonerem reprezentacji Polski został Michał Probierz. To wybór najlepszy z możliwych. Życzę powodzenia nowemu trenerowi" - napisał Kulesza w mediach społecznościowych w środę rano.

Tym samym potwierdziły się spekulacje z ostatnich godzin, bo informacje zza kulis spotkania władz PZPN wskazywały, że to właśnie dotychczasowy opiekun kadry młodzieżowej zastąpi Santosa, z którym - po niespełna dziewięciu miesiącach pracy - 13 września rozwiązano kontrakt za porozumieniem stron.

Probierz, który będzie 51. w historii selekcjonerem biało-czerwonych, urodził się 24 września 1972 roku w Bytomiu. Jako piłkarz występował w barwach ŁKS Łagiewniki, Rozbarku Bytom, Gwarka Zabrze, Ruchu Chorzów, Bayeru Uerdingen, KFC Uerdingen, SG Wattenscheid, Górnika Zabrze, Pogoni Szczecin i Widzewa Łódź.

W polskiej ekstraklasie rozegrał 260 spotkań, zdobywając dziewięć bramek. Występował w juniorskiej i młodzieżowej reprezentacji Polski.

Karierę trenerską rozpoczynał jako szkoleniowiec młodzieży w SG Wattenscheid oraz Górniku Zabrze.

Jako pierwszy trener prowadził Polonię Bytom, Widzew Łódź, Jagiellonię Białystok, ŁKS Łódź, Aris Saloniki, Wisłę Kraków, GKS Bełchatów, Lechię Gdańsk i Cracovię. Na początku 2022 roku przez dwa dni oficjalnie był też szkoleniowcem Bruk-Bet Termaliki Nieciecza, ale nie zdążył nawet poprowadzić żadnego treningu i zrezygnował.

Z Jagiellonią, w której spędził w dwóch podejściach łącznie sześć lat, sięgnął po Puchar Polski i Superpuchar (2010) oraz wicemistrzostwo kraju (2017). Natomiast z Cracovią, w której przez pewien czas pełnił jednocześnie funkcję wiceprezesa ds. sportowych, zdobył Puchar Polski i Superpuchar (2020).

4 lipca 2022 został szkoleniowcem młodzieżowej reprezentacji kraju. W tej roli zaliczył 10 meczów, z których pięć wygrał, trzy zremisował i doznał dwóch porażek. W rozpoczętych we wrześniu kwalifikacjach mistrzostw Europy do lat 21 jego zespół odniósł dwa zwycięstwa i prowadzi w grupie.

Jako trener "dorosłej" kadry zadebiutuje 12 października w spotkaniu eliminacji mistrzostw Europy z Wyspami Owczymi w Thorshavn.

Ostatnim selekcjonerem, który odnotował zwycięski debiut był we wrześniu 1997 roku Janusz Wójcik (1:0 z Węgrami). Później kolejnych 12 szkoleniowców nie potrafiło wygrać pierwszego meczu na tym stanowisku.

Pierwsze zgrupowanie drużyny narodowej pod wodzą Probierza, które poprzedzi mecze z Wyspami Owczymi i Mołdawią, rozpocznie się 9 października. Zgodnie z przepisami FIFA jednak najbliższa niedziela - 24 września - to ostatni termin, by wysłać do klubów wstępne powołania dla piłkarzy.

Głównym zadaniem nowego szkoleniowca będzie powalczenie o awans do przyszłorocznych mistrzostw Europy. W pięciu występach eliminacyjnych pod wodzą Santosa Polacy wywalczyli ledwie sześć punktów i są na czwartej pozycji w grupie E, za Albanią - 10, Czechami - 8, ale tylko w czterech meczach, i Mołdawią - 8.

W przypadku niewywalczenia awansu do turnieju w Niemczech dzięki zajęciu jednego z dwóch czołowych miejsc w grupie, a to wciąż jest możliwe, choć zależy już nie tylko od wyników biało-czerwonych, zapewne w marcu 2024 wystąpią oni w barażach. Zakwalifikują się do nich dzięki wysokim notowaniom w ostatniej edycji Ligi Narodów.

O godz. 12 odbędzie się oficjalna prezentacja i konferencja prasowa nowego selekcjonera.(PAP)

Copyright