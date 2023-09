Piłka nożna. Były piłkarz Pogoni Michał Probierz selekcjonerem kadry?

dokonania

2023-09-18 16:58:24

probierz w stosunku do michniewicza nie ma żadnych osiągnięć w reprezentacjach które prowadził.Wolę mniej efektowną grę michniewicza za to efektywną. swego czasu michniewicz z młodzieżówką pokonał portugalię w barażach do ME. No i michniewicz wyszedł z grupy na mś jako jedyny od 1986.