Bieg nad Szmaragdowym. Pierwszy w sezonie

W niedzielę, 24 października nad jeziorem Szmaragdowym odbędzie się pierwszy w sezonie 2021/2022 bieg w ramach przełajowego cyklu CITY TRAIL z Nationale-Nederlanden Szczecin. To ogólnopolska impreza, na którą złoży się 50 biegów na dystansie 5 km. Będą one organizowane w Bydgoszczy, Katowicach, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Trójmieście, Warszawie i Wrocławiu. Niemal półroczną rywalizację zwieńczą ogólnopolskie zawody – CITY TRAIL Gold.



Trasy, na których rywalizują biegacze są przełajowe i bardzo zróżnicowane. Najszybsze to te w Bydgoszczy, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. Najbardziej wymagające to trasy w Trójmieście i Szczecinie.

Aby zostać sklasyfikowanym, walczyć o nagrody i otrzymać pamiątkowy medal, trzeba pobiec minimum 3 razy. Medale oraz nagrody są wręczane na podsumowaniu sezonu, które ma formułę uroczystej gali.

W biegu mogą wziąć udział zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci oraz młodzież. W przypadku młodszych uczestników organizatorzy przewidują dystans od 300 m do 2 km. Zasady są identyczne, jak w biegu głównym – aby ukończyć cykl trzeba pobiec minimum 3 razy.



- Trasy naszych biegów są w trakcie sezonu niezmienne, zatem zawodnicy mogą porównywać swoją formę na przestrzeni 5 miesięcy. Co ważne – w naszych imprezach nie ma limitu czasu, zatem do udziału zapraszamy każdego – nawet zupełnie początkującego biegacza – podkreśla Piotr Książkiewicz, organizator CITY TRAIL.



Organizatorem biegów CITY TRAIL jest Fundacja Krok do Natury.

(nz)