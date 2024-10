Bieg dla Hospicjum w Parku Kasprowicza. Andrzej Pańko i Izabela Rak pobiegli najszybciej (akt. 1)

Mimo niezbyt sprzyjającej aury, bieg podczas którego zbierano środki dla Hospicjum, cieszył się sporym zainteresowaniem nie tylko szczecinian. Fot. Monika POTERUCHA

W III Biegu dla Hospicjum, który odbył się w niedzielę wczesnym popołudniem w szczecińskim Parku Kasprowicza, w rywalizacji na szczytny cel wzięło udział ponad 250 biegaczy i entuzjastów marszów z kijkami nordic walking, a ponadto wcześniej odbyło się wiele biegów dziecięcych oraz młodzieżowych.



W biegu głównym na 5 km, który ukończyło 181 zawodników, zwyciężył Andrzej Pańko (Żarczyn) wyprzedzając Tomasza Waszczuka (Ambitni Biegacze Szczecin) i Jakuba Skrzypkowiaka (Szczecin), a wśród kobiet najszybsza była Izabela Rak (Ambitni Biegacze Szczecin) przed Agatą Kaszycą (Fizjobiegacze Szczecin) i Beatą Mijas (Kościno). Rywalizację drużynową wygrali Ambitni Biegacze Szczecin wyprzedzając Wieczorne Bieganie w Szczecinie i Moti Team Szczecin.



W konkurencji nordic walking, którą ukończyło 77 kijkarzy, najszybciej maszerował Dariusz Ludwiczak, a kolejne miejsca zajęli Krzysztof Jasianek (obaj Ekspedycja Nordic Team Szczecin) oraz Krystian Kubik (Drużyna Korczaka Gryfice), zaś wśród kobiet triumfowała Wanda Błąd-Waszkiewicz (Szczecin) przed Sylwią Stachowicz-Hawrylak (Zachodniopomorskie Centrum Onkologii Szczecin) i Eweliną Szubert-Adamską (Futymka Team Przęsocin).©℗ (mij)

***

Wcześniejsza informacja

W niedzielę 13 października w szczecińskim Parku Kasprowicza odbył się Bieg dla Hospicjum. Charytatywna impreza została w tym roku zorganizowana po raz trzeci. W rywalizacji wzięli udział zarówno amatorzy, jak i profesjonalni sportowcy.

- Stowarzyszenie „Wy-biegani" dwa lata temu zaproponowało nam współpracę - mówi Joanna Szuberla z Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych. - W pierwszej edycji udało się uzbierać kwotę 50 tysięcy złotych. Dzięki temu kupiliśmy auto, które jest niezbędne w codziennej pracy naszego zespołu. Nasze hospicjum jeździ do pacjentów do domów w całym województwie zachodniopomorskim. Jaka będzie kwota w tym roku, zobaczymy. Czekamy, aż zakończą się wszystkie licytacje, i wtedy będziemy decydowali jak wesprzeć naszą codzienną pracę.

W biegu mógł wziąć udział każdy, kto wcześniej zgłosił się do rywalizacji. Odbyły się biegi dla dzieci, marsz nordic walking i bieg główny na pięć kilometrów.

- Zobaczyliśmy ogłoszenie hospicjum na Facebooku. Pomyśleliśmy, czemu nie? - mówi Katarzyna Haman z grupy Wy-biegani Szczecin - Takie instytucje zawsze potrzebują najwięcej pomocy. Zorganizowaliśmy więc bieg właśnie dla nich. Jesteśmy grupą przyjaciół wspólnie spędzających czas na bieganiu. Cały bieg sfinansowali nasi partnerzy. Jest to ponad sto firm - szczecińskich i nie tylko. To między innymi Pogoń Szczecin czy Biedronka. Aby biegać, przyjeżdżają do nas także zawodnicy z innych miast. Widać to po listach startowych. ©℗

Karol CIEPLIŃSKI